Три казахстанских вуза впервые оказались в рейтинге лучших университетов мира

Опубликованы результаты рейтинга лучших университетов мира - QS World University Rankings 2026. В этом году в рейтинг вошли 20 казахстанских вузов, передает NUR.KZ со ссылкой на Миннауки РК.

В числе новых участников рейтинга оказались Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова, Северо-Казахстанский университет имени М.Козыбаева и Университет Шакарима - они впервые вошли в мировой рейтинг.

А Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева впервые вошел в топ-100 лучших университетов мира по показателю репутации среди работодателей.

Кроме того, Казахский национальный университет имени аль-Фараби и еще пять вузов вошли в первую сотню по соотношению количества преподавателей и студентов.

Abai University занял 628-е место, поднявшись сразу на 43 позиции.

По словам старшего вице-президента QS Бена Саутера, казахстанские вузы демонстрируют позитивную динамику по ключевым показателям, подтверждая стремление к международному уровню, отметили в ведомстве.

Среди азиатских стран Казахстан занимает 10-е место по числу вузов, представленных в рейтинге QS World University Rankings 2026.

Лидируют в регионе Китай (72 вуза), Индия (54) и Япония (47).

В октябре прошлого года престижный мировой рейтинг Times Higher Education (THE) опубликовал список лучших вузов мира, в который попали четыре казахстанских вуза.

Стоит отметить, в апреле 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета по науке и технологиям высказался о развитии науки в вузах Казахстана - он назвал слабые стороны казахстанских университетов.

"Слабой стороной наших вузов является низкое качество научных исследований. Отдельные учебные заведения не имеют постоянных связей с производственными предприятиями, есть даже вузы, у которых такие связи и вовсе отсутствуют. Большинство из них применяют неэффективные и устаревшие подходы в работе", - отметил президент.