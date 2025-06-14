Тело мужчины нашел прохожий в котловане в Акмолинской области

Тело мужчины обнаружили в котловане с талой водой в Акмолинской области - его обнаружил местный житель, который шел мимо, передает МИА "Казинформ".

14 июня в Макинске Буландынского района в котловане с талой водой, в запрещенном для купания месте, было обнаружено тело мужчины, уточнили в ДЧС региона.

"Работы по извлечению проводились силами департамента по чрезвычайным ситуациям. На данный момент личность погибшего устанавливается. Обстоятельства гибели уточняются", - сообщил официальный ведомства Ерсаин Койшибаев.

Отмечается, что котлован заполнен водой еще с прошедших паводков.

В ДЧС Акмолинской области напомнили, что основными причинами трагедий остаются купание в нетрезвом виде, отсутствие контроля за детьми и неумение плавать.

Гражданам напоминают основные правила поведения на воде:

не оставляйте детей без присмотра;

купайтесь только в разрешённых местах;

не заплывайте за буйки;

используйте спасательные жилеты при нахождении на плавсредствах;

не ныряйте в неизвестных местах;

не заходите в воду в состоянии опьянения.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье в летний период.