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Тело мужчины нашел прохожий в котловане в Акмолинской области

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Человек тонет
Тонущий человек. Иллюстративное фото: Blandine Geneau / Getty Images

Тело мужчины обнаружили в котловане с талой водой в Акмолинской области - его обнаружил местный житель, который шел мимо, передает МИА "Казинформ".

14 июня в Макинске Буландынского района в котловане с талой водой, в запрещенном для купания месте, было обнаружено тело мужчины, уточнили в ДЧС региона.

"Работы по извлечению проводились силами департамента по чрезвычайным ситуациям. На данный момент личность погибшего устанавливается. Обстоятельства гибели уточняются", - сообщил официальный ведомства Ерсаин Койшибаев. 

Отмечается, что котлован заполнен водой еще с прошедших паводков.

В ДЧС Акмолинской области напомнили, что основными причинами трагедий остаются купание в нетрезвом виде, отсутствие контроля за детьми и неумение плавать.

Гражданам напоминают основные правила поведения на воде:

  • не оставляйте детей без присмотра;
  • купайтесь только в разрешённых местах;
  • не заплывайте за буйки;
  • используйте спасательные жилеты при нахождении на плавсредствах;
  • не ныряйте в неизвестных местах;
  • не заходите в воду в состоянии опьянения.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье в летний период.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2255460-telo-muzhchiny-nashel-prohozhiy-v-kotlovane-v-akmolinskoy-oblasti/