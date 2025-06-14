Тело мужчины нашел прохожий в котловане в Акмолинской области
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Тело мужчины обнаружили в котловане с талой водой в Акмолинской области - его обнаружил местный житель, который шел мимо, передает МИА "Казинформ".
14 июня в Макинске Буландынского района в котловане с талой водой, в запрещенном для купания месте, было обнаружено тело мужчины, уточнили в ДЧС региона.
"Работы по извлечению проводились силами департамента по чрезвычайным ситуациям. На данный момент личность погибшего устанавливается. Обстоятельства гибели уточняются", - сообщил официальный ведомства Ерсаин Койшибаев.
Отмечается, что котлован заполнен водой еще с прошедших паводков.
В ДЧС Акмолинской области напомнили, что основными причинами трагедий остаются купание в нетрезвом виде, отсутствие контроля за детьми и неумение плавать.
Гражданам напоминают основные правила поведения на воде:
- не оставляйте детей без присмотра;
- купайтесь только в разрешённых местах;
- не заплывайте за буйки;
- используйте спасательные жилеты при нахождении на плавсредствах;
- не ныряйте в неизвестных местах;
- не заходите в воду в состоянии опьянения.
Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье в летний период.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2255460-telo-muzhchiny-nashel-prohozhiy-v-kotlovane-v-akmolinskoy-oblasti/