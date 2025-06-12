"Меня бы уже не было в живых": экс-супруга Алагузова заявила, что он отнял у нее компанию
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Экс-супруга бизнесмена Турсенгали Алагузова Ляйсира Марат выложила видео в своем Instagram, где заявила о том, что ее бывший муж просил с ней "разобраться", об этом сообщает Azattyq Rýhy.
Так, издание приводит слова женщины о том, что компания GALANZ BOTTLERS, перешедшая ей после раздела имущества при разводе, находилась на тот момент в сложном финансовом положении, но благодаря усилиям бизнесвумен и ее команды бизнес удалось вывести в прибыль. По словам Ляйсиры Марат, Алагузов способствовал ее увольнению.
"По решению суда мне достались 43% и 25% акций компании GALANZ BOTTLERS. У моей младшей сестры уже было 7,5%, что в совокупности дало нам контрольный пакет - около 51%. Осенью 2016 года мы приступили к управлению компанией, нам она досталась с огромными долгами в размере 13 млрд тенге при оборотных средствах в 10 млрд. Не нужно быть финансистом, чтобы понять, какой огромный разрыв между оборотами и долговыми обязательствами был на тот момент", - говорит Ляйсира Марат.
Издание также приводит слова бизнесвумен о том, что в 2016 году вся ее собственность была заложена под обязательства компании, а банк готовил технический дефолт. Однако, как говорит Ляйсира Марат, ей пришлось лично умолять руководство банка дать отсрочку. В 2021 году, вспоминает она, усилия дали свои результаты - бренд стал популярным, а объем продаж превысил 35 млрд тенге.
"Мы вышли в чистую прибыль. Именно тогда Турсен обратился к клану Сатыбалды - самому влиятельному - с просьбой "разобраться" со мной и моей сестрой. В итоге меня летом 2021 года выгнали из компании. Если бы я начала сопротивляться, возможно, меня бы уже не было в живых", - цитирует издание слова Ляйсиры.
Через неделю после ее ухода, говорит Ляйсира, Алагузов стал председателем совета директоров компании.
Кроме того, издание приводит слова бизнесвумен касательно недавней акции по дарению 100 квартир сотрудникам - женщина называет акцию не благотворительностью, а маркетингом.
"Настоящая благотворительность - это искренняя помощь без огласки и выгоды. Обычно такие действия совершаются анонимно, без рекламы. А в данном случае 2 миллиарда тенге - это половина маркетингового бюджета, направленного на продвижение продукции", - говорит Ляйсира.
Она считает - чай должен продаваться, а не залеживаться на складе.
"Это - способ повысить имидж конкретного человека", - заключила она.
Между тем, сам Турсенгали Алагузов в комментарии корреспонденту NUR.KZ порекомендовал ей обратиться в правоохранительные органы.
"По поводу угроз советую немедленно обратиться в правоохранительные органы, там разберутся кто, кому и как угрожает, и по вопросу "разобраться" тоже вопрос не ко мне, пусть разбираются профессионалы. По 100 квартирам, сколько людей столько и мнений, факт - я их действительно подарил!" - заявил он.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254614-menya-by-uzhe-ne-bylo-v-zhivyh-eks-supruga-alaguzova-zayavila-chto-on-otnyal-u-nee-kompaniyu/