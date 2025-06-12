"Меня бы уже не было в живых": экс-супруга Алагузова заявила, что он отнял у нее компанию

Экс-супруга бизнесмена Турсенгали Алагузова Ляйсира Марат выложила видео в своем Instagram, где заявила о том, что ее бывший муж просил с ней "разобраться", об этом сообщает Azattyq Rýhy.

Так, издание приводит слова женщины о том, что компания GALANZ BOTTLERS, перешедшая ей после раздела имущества при разводе, находилась на тот момент в сложном финансовом положении, но благодаря усилиям бизнесвумен и ее команды бизнес удалось вывести в прибыль. По словам Ляйсиры Марат, Алагузов способствовал ее увольнению.

"По решению суда мне достались 43% и 25% акций компании GALANZ BOTTLERS. У моей младшей сестры уже было 7,5%, что в совокупности дало нам контрольный пакет - около 51%. Осенью 2016 года мы приступили к управлению компанией, нам она досталась с огромными долгами в размере 13 млрд тенге при оборотных средствах в 10 млрд. Не нужно быть финансистом, чтобы понять, какой огромный разрыв между оборотами и долговыми обязательствами был на тот момент", - говорит Ляйсира Марат.

Ляйсира Марат. Фото: www.instagram.com/lyaisira_marat

Издание также приводит слова бизнесвумен о том, что в 2016 году вся ее собственность была заложена под обязательства компании, а банк готовил технический дефолт. Однако, как говорит Ляйсира Марат, ей пришлось лично умолять руководство банка дать отсрочку. В 2021 году, вспоминает она, усилия дали свои результаты - бренд стал популярным, а объем продаж превысил 35 млрд тенге.

"Мы вышли в чистую прибыль. Именно тогда Турсен обратился к клану Сатыбалды - самому влиятельному - с просьбой "разобраться" со мной и моей сестрой. В итоге меня летом 2021 года выгнали из компании. Если бы я начала сопротивляться, возможно, меня бы уже не было в живых", - цитирует издание слова Ляйсиры.

Через неделю после ее ухода, говорит Ляйсира, Алагузов стал председателем совета директоров компании.

Турсенгали Алагузов. Фото: www.instagram.com/tursenalaguzov

Кроме того, издание приводит слова бизнесвумен касательно недавней акции по дарению 100 квартир сотрудникам - женщина называет акцию не благотворительностью, а маркетингом.

"Настоящая благотворительность - это искренняя помощь без огласки и выгоды. Обычно такие действия совершаются анонимно, без рекламы. А в данном случае 2 миллиарда тенге - это половина маркетингового бюджета, направленного на продвижение продукции", - говорит Ляйсира.

Она считает - чай должен продаваться, а не залеживаться на складе.

"Это - способ повысить имидж конкретного человека", - заключила она.

Между тем, сам Турсенгали Алагузов в комментарии корреспонденту NUR.KZ порекомендовал ей обратиться в правоохранительные органы.

"По поводу угроз советую немедленно обратиться в правоохранительные органы, там разберутся кто, кому и как угрожает, и по вопросу "разобраться" тоже вопрос не ко мне, пусть разбираются профессионалы. По 100 квартирам, сколько людей столько и мнений, факт - я их действительно подарил!" - заявил он.