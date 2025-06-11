Военнослужащий спас женщину из горящего дома в Семее

В Семее военнослужащий-контрактник по пути в магазин стал свидетелем пожара в жилом доме. Бросившись на помощь, он залез в дом через окно и спас из огня женщину.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РК, водитель - электрик комендантского взвода воинской части Семея, рядовой Кызыр Мухаметжанов спас женщину при пожаре в частном доме.

Поздно вечером 10 июня военнослужащий по контракту шел в магазин. В одном из городских переулков он увидел людей, тушивших пожар в доме, и услышав крики из окон, бросился на помощь. Перемахнув через ограду, он разбил оконное стекло и проник в горящую комнату.

Из-за густого дыма в доме невозможно было ничего разглядеть. Поэтому Кызыр Мухаметжанов сориентировался по крику. Обнаружив женщину, он вынес ее на руках из дома.

Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшую в медучреждение Семея, где она проходит лечение.

Кызыр Мухаметжанов. Фото: Министерство обороны РК

Также уточняется, что рядовой Кызыр Мухаметжанов отслужил срочную воинскую службу более десяти лет назад. С тех пор служит по контракту в Вооруженных силах.

Свой поступок он не расценивает как героический, поскольку считает, что это долг каждого гражданина.