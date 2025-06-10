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Эзотерика

Родившаяся на сроке 28 недель девочка страдает ДЦП и нуждается в реабилитации в Алматы

Опубликовано:

Алия
Алия. Фото: из личного архива

7-летняя Алия из Алматы родилась намного раньше срока и месяц провела под аппаратом ИВЛ. Позднее ей был поставлен диагноз ДЦП. Мама Алии пытается поставить ее на ноги, передает NUR.KZ.

"В 2017 году я родила двойняшек раньше срока, на 28 неделе беременности. Алия весила 1400 грамм, роды были тяжелые. Самостоятельно она не дышала, так как легкие не успели раскрыться. На ИВЛ провела месяц, затем в отделении - еще месяц. Дочь перенесла пневмонию, отек мозга и желудочное кровотечение.

После выписки она сильно отставала в развитии. Тонус был сильный в ногах и руках. Впоследствии невропатологом был поставлен диагноз - ДЦП, спастическая диплегия", - рассказывает мама девочки Айжан Байболатова.

По ее словам, узнав диагноз, она стала возить дочь на массаж, физиолечение, ЛФК, к остеопату, логопеду и дефектологу. Реабилитацию девочка проходила также и в Москве. Айжан уверяет - пробовали разные методики в надежде, что это поможет ребенку, и результаты действительно были. Алия научилась передвигаться в ходунках на небольшое расстояние.

Затем случился вывих тазобедренного сустава и девочку срочно прооперировали, поставив спицы.

"На данный момент нам необходимо все начинать сначала в реабилитационном центре "Территория успеха". Без реабилитации Алия не сможет встать на ноги. Обращаюсь к вам за помощью, помогите, пожалуйста, моей дочери. Сумма реабилитации для меня неподъемна - 765 000 тенге. Я воспитываю детей одна, не работаю. Без вас нам не справиться", - заключила Айжан.

Реквизиты:

Kaspi: 4400430299680485 Айжан Б., мама

Halyk: 4003035199258778 Айжан Б., мама

Тел.: +7 775 802 91 82

Instagram @aliya_201707

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253795-rodivshayasya-na-sroke-28-nedel-devochka-stradaet-dcp-i-nuzhdaetsya-v-reabilitacii-v-almaty/