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Девушка оказалась на дереве на высоте третьего этажа в Экибастузе (видео)

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Девушка на дереве в Экибастузе
Девушка на дереве. Кадр из видео: instagram.com/112_ekibastuz_tjb

В Экибастузе спасатели спустили с дерева девушку, которая оказалась на высоте примерно третьего этажа, передает NUR.KZ со ссылкой на УЧС города.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в спасательное подразделение Экибастуза поступил вызов от девушки, что она не может самостоятельно спуститься с дерева.

"Она оказалась на высоте примерно третьего этажа", - отметили в УЧС Экибастуза.

На место оперативно прибыла дежурная смена спасателей. Оценив ситуацию, они выставили выдвижную лестницу и один из сотрудников поднялся к девушке. Спасатель аккуратно помог ей преодолеть страх и безопасно спуститься на землю.

К счастью, девушка не пострадала. Медицинская помощь ей не потребовалась. Как и по какой причине она оказалась на дереве, в ведомстве не уточнили.

Ранее в ЖК "Алма Сити" в Наурызбайском районе Алматы прохожий забрался на 4-й этаж и потушил пожар до приезда спасателей. Как отметили в ДЧС города, благодаря его решительным действиям удалось избежать распространения огня и серьезных последствий.

Также в Алматы двум туристам, поднимавшимся в горы, понадобилась помощь спасателей - один из мужчин скатился вниз по склону, а второй не смог спуститься самостоятельно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253102-devushka-okazalas-na-dereve-na-vysote-tretego-etazha-v-ekibastuze-video/