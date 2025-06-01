Грозы и град ждут казахстанцев в первые дни лета

Штормовое предупреждение объявили синоптики по Казахстану в связи с ухудшением погодных условий - ожидаются жара, грозы, град и шквал, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Семее 2 июня днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15 м/с.

На севере Кызылординской области днем ожидается пыльная буря, на севере области ветер скоростью 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на севере области высокая пожарная опасность.

В Кызылорде 2 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ночью и днем ожидается гроза, на севере области - сильный дождь, град, шквал. На западе, севере области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность.

В Уральске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный днем порывы 18 м/с.

2 июня ночью на востоке, днем на западе, севере Атырауской области ожидается гроза, ветер скоростью 15-20 м/с. На северо-западе, востоке сохранится высокая пожарная опасность, на юге, западе, севере области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, в центре Туркестанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на большей части области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте и Туркестане 2 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Актау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза, ветер скоростью 15-20 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в горных районах области - чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ночью на западе, юге области туман. В центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке, юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодаре 2 июня сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35-37 градусов. По области сохранится высокая, на юго-востоке, юге, западе области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Актобе ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-18 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

На юге области Абай ночью ожидается гроза, днем на западе, севере, юге области ожидаются гроза, град, ветер скоростью 15-20 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

2 июня утром и днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. На севере, юге области ветер скоростью 15-20 м/с.

Также с 20.00 часов 1 июня до 20.00 часов 2 июня по Усть-Каменогорску сохраняется предупреждение о неблагоприятныхметеоусловиях второй степени.

На севере, востоке, в центре области Ұлытау днем ожидаются гроза, град. Днем на востоке области ветер - порывы скоростью 15-18 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

В Жезказгане 2 июня ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. На западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность.

В Караганде 2 июня днем ожидается гроза.

В Акмолинской области ночью на юге, востоке ожидается гроза, днем ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. На юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

В Кокшетау днем ожидается гроза.

Днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. На западе области ветер скоростью 15 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане 2 июня днем ожидается гроза.

В Северо-Казахстанской области днем на западе, юге ожидается гроза, град. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, в центре, в горных районах области Жетісу временами ожидается гроза. На востоке, в горных районах области ветер скоростью 15-20, временами порывы скоростью 23-28 м/с. На севере-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Талдыкоргане 2 июня ночью ожидается гроза.