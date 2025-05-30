Школа Асель Тасмагамбетовой и Кенеса Ракишева разместила свои облигации на KASE

Частная школа Shoqan School выпустила облигации на сумму 1 млрд тенге и стала первым образовательным учреждением в Казахстане, привлекшим инвестиции через фондовый рынок, передает NUR.KZ.

В администрации школы сообщили, что образовательному учреждению удалось привлечь инвестиции через фондовый рынок.

"С радостью сообщаем вам о важной и уникальной инициативе нашей школы - ТОО "Частная школа имени Шокана Уалиханова" (Shoqan School) выпустила облигации на сумму 1 млрд тенге и стала первым образовательным учреждением в Казахстане, привлекшим инвестиции через фондовый рынок", - сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря этому у родителей есть возможность стать частью развития школы, приобретя облигации Shoqan School, так как это стало надежным и выгодным инвестиционным инструментом.

Основные параметры облигаций:

Номинал одной облигации - 1 000 тенге

Срок - 3 года

Доходность - 21% годовых

Купонные выплаты - ежеквартально

Площадка размещения - альтернативная платформа KASE

Также в администрации ответили на вопрос, почему вложение выгодно для потенциальных инвесторов. Отмечается, что доходность составляет 21% годовых - это значительно выше стандартных банковских депозитов.

Кроме того, проценты выплачиваются каждые три месяца. Помимо этого, все операции проходят через Казахстанскую фондовую биржу (KASE), с полным соблюдением требований законодательства.

Средства от размещения облигаций направляются на развитие инфраструктуры и финансирование Shoqan School. Можно приобрести любое количество облигаций - от одной и более, что доступно каждому желающему.

"Если вы хотите стать инвестором и внести вклад в развитие Shoqan School - пожалуйста, свяжитесь с командой АО "Teniz Capital Investment Banking" по контактам, указанным в тизере для получения подробной информации и инструкций по покупке", - сообщили в школе.

Отметим, основателями школы являются Асель Тасмагамбетова и казахстанский предприниматель Кенес Ракишев. Как указано на официальном сайте образовательного учреждения, Shoqan School рассчитана на 1350 учащихся с 1 по 11 класс на отделениях с казахским и русским языками обучения.

"Наша школа обеспечивает объективную и прозрачную систему оценки знаний, которая способствует мониторингу индивидуального развития каждого ученика. Эффективность обучения достигается за счет интеграции лучших образовательных технологий казахстанского и международного опыта", - отмечается на сайте.