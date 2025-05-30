"Носить на руках невозможно": 10-летнему мальчику с ДЦП нужна коляска за 2 млн тенге

10-летний Абылай из Алматы с рождения страдает от множества заболеваний. Из-за ДЦП он не может передвигаться - ему нужна коляска, стоимость которой составляет 2 млн тенге, передает NUR.KZ.

"Нашего ребенка мы ждали с нетерпением. Но во время родов у моего сына был поврежден шейный позвонок, в результате чего впоследствии ему был выставлен диагноз "ДЦП, симптоматическая эпилепсия, развившаяся вследствие поражения головного мозга". Когда мы выписывались из роддома, нам сказали, что ребенок здоров.

Но к двум месяцам жизни моего сына мы уже прошли всех детских невропатологов города, несколько раз снимали УЗИ, под общим наркозом делали МРТ головного мозга. После чего получили приговор - "атрофия головного мозга" и "микроцефалия". Но, взяв себя в руки, я начала заниматься лечением ребенка", - говорит мама мальчика, Аида Амирбаева.

Уже десять лет она занимается восстановлением сына - водит его на курсы реабилитации, на массаж, ЛФК, логомассаж, плавание. Все это занимает не только силы, но и требует немалых затрат.

Однако такой подход уже дал свои результаты - у Абылая уменьшилась спастика в руках и ногах, он может держать голову, встает на ноги, стал более активным, а врачи говорят о положительной динамике, делится мама.

"На данный момент я одна воспитываю особенного ребенка. Делаю все возможное, чтобы обеспечить ему достойную жизнь и необходимый уход. Я не имею возможности выйти на работу, так как круглосуточно нахожусь с ребенком.

Сейчас Абылай вырос, и мне носить его на руках стало невозможно. Поэтому ему необходима специальная надежная инвалидная коляска, чтобы перевозить его, вывозить на прогулки, посещать реабилитационные центры.

Те коляски, которые выдаются от государства, быстро ломаются, на 5 лет их не хватает. Они не выдерживают эксплуатацию. Поэтому я обращаюсь за помощью ко всем отзывчивым и неравнодушным людям с добрыми сердцами. Помогите, пожалуйста, приобрести жизненно необходимую коляску для моего сыночка", - заключила Аида.

На коляску необходимо собрать порядка 2 060 000 тенге.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 4320 3129

Карта привязана к номеру: +77027888008

Aida Amirbayeva мама

ИИН: 830131400120

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