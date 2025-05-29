Девушке понадобилась медпомощь после нападения вороны в ВКО

Жительница Усть-Каменогорска обратилась в травмпункт после того, как на нее напала ворона - горожанка получила травму голову, передает издание YK-news.kz.

О произошедшем рассказали очевидцы. По их словам, инцидент произошел 26 мая в районе телестудии.

Как отмечает издание, в этом районе на деревьях гнездятся вороны. Сейчас они выкармливают птенцов, поэтому бывают весьма агрессивны, охраняя потомство.

В случае, произошедшем с горожанкой, птица была настолько агрессивна, что после нападения пострадавшая обратилась в травмпункт, расположенный в городской больнице № 4.

"Действительно, 26 мая было такое обращение. У девушки была незначительная травма на голове. Пациентке оказали помощь, рану обработали, сделали перевязку. Также для профилактики она получила вакцину против бешенства", - сообщили в травмпункте.

Как пишет "РБК-Украина", ссылаясь на слова экспертов, ворон сложно "переселить" - если они выбрали территорию для гнездования, то будут держаться ее до конца сезона.

"Впрочем конфликта легко избежать, если не провоцировать птиц и просто изменить маршрут своих прогулок", - объясняют орнитологи.

Уточняется, что обычно агрессивное поведение ворон:

длится всего несколько дней;

связано с определенным гнездом.

Как вести себя в период гнездования

Для того чтобы избежать конфликтных ситуаций и предотвратить нападение ворон, эксперты советуют придерживаться ряда простых действий:

сохранять спокойствие - не паниковать, если ворона начала проявлять агрессию (ведь ее действия направлены не на нападение, а на отпугивание);

не приближаться к деревьям с птенцами (часто возле гнезда можно заметить одного или нескольких птенцов) - избегать прохождения непосредственно под деревом или рядом с кустом, где они сидят;

взять в руки палку (даже имитация движения палкой может напугать птицу и заставить ее держаться на расстоянии) - это не повредит вороне, но заставит ее пересмотреть оценку уровня опасности;

носить головной убор (кепку, панаму или капюшон) - он станет простой, но действенной "профилактикой" от неприятного контакта.