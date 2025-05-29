Девушке понадобилась медпомощь после нападения вороны в ВКО
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Жительница Усть-Каменогорска обратилась в травмпункт после того, как на нее напала ворона - горожанка получила травму голову, передает издание YK-news.kz.
О произошедшем рассказали очевидцы. По их словам, инцидент произошел 26 мая в районе телестудии.
Как отмечает издание, в этом районе на деревьях гнездятся вороны. Сейчас они выкармливают птенцов, поэтому бывают весьма агрессивны, охраняя потомство.
В случае, произошедшем с горожанкой, птица была настолько агрессивна, что после нападения пострадавшая обратилась в травмпункт, расположенный в городской больнице № 4.
"Действительно, 26 мая было такое обращение. У девушки была незначительная травма на голове. Пациентке оказали помощь, рану обработали, сделали перевязку. Также для профилактики она получила вакцину против бешенства", - сообщили в травмпункте.
Как пишет "РБК-Украина", ссылаясь на слова экспертов, ворон сложно "переселить" - если они выбрали территорию для гнездования, то будут держаться ее до конца сезона.
"Впрочем конфликта легко избежать, если не провоцировать птиц и просто изменить маршрут своих прогулок", - объясняют орнитологи.
Уточняется, что обычно агрессивное поведение ворон:
- длится всего несколько дней;
- связано с определенным гнездом.
Как вести себя в период гнездования
Для того чтобы избежать конфликтных ситуаций и предотвратить нападение ворон, эксперты советуют придерживаться ряда простых действий:
- сохранять спокойствие - не паниковать, если ворона начала проявлять агрессию (ведь ее действия направлены не на нападение, а на отпугивание);
- не приближаться к деревьям с птенцами (часто возле гнезда можно заметить одного или нескольких птенцов) - избегать прохождения непосредственно под деревом или рядом с кустом, где они сидят;
- взять в руки палку (даже имитация движения палкой может напугать птицу и заставить ее держаться на расстоянии) - это не повредит вороне, но заставит ее пересмотреть оценку уровня опасности;
- носить головной убор (кепку, панаму или капюшон) - он станет простой, но действенной "профилактикой" от неприятного контакта.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250021-devushke-ponadobilas-medpomoshch-posle-napadeniya-vorony-v-vko/