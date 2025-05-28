Сакские курганы разграбили в области Жетісу (видео)

В Панфиловском районе области Жетісу разграбили сакские курганы, возведенные в степи тысячи лет назад. Ограбление первым заметил местный житель, сообщает Седьмой канал.

Как сообщает телеканал, ищущие легкую наживу люди варварски разрыли и разрушили историческое наследие - древнее захоронение, которое расположено в ста километрах к северу от города Жаркента.

Ограбление древнего некрополя около месяца назад первым заметил местный житель Олег Тихомиров, который был в шоке от увиденного.

"Я, конечно, возмущен, я всегда противник вот этих всех вещей. Такое не может быть безнаказанно оставаться, потому что у нас еще есть сокровища подобные. Если дальше такая тенденция пойдет, ничего хорошего наше поколение будущее не ждет, которые дети внуки, уже пойдут. Поэтому по приезду я сообщил в соответствующие организации какие только мог, включая акимат", - отмечает сельчанин.

Чиновники жалобу Тихомирова передали в центр охраны памятников. Специалисты центра предполагают, что здесь могли быть захоронены скифские вожди. Но, к сожалению, грабители успели раскопать большой могильник с помощью специальной техники.

"В скифскую эпоху было очень много золота и других артефактов. В отличие от других эпох, именно в скифский период использовали много ценных предметов, их много встречается в захоронениях, поэтому черные археологи стали для нас настоящей бедой. Сейчас, в связи с разрушением этих памятников, мы подадим жалобу в компетентные органы и начнем работу", - отметил директор Центра охраны памятников Галымжан Оспанов.

Отмечается, что Жетісу - богатый на историю регион. Однако большинство курганов, рассказывающих о былых эпохах, были разграблены. Несмотря на то, что это место находится под охраной государства и здесь установлен специальный знак, злоумышленников это не остановило.