Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сакские курганы разграбили в области Жетісу (видео)

Опубликовано:

Сакские курганы
Сакские курганы. Скрин видео: youtube/@TheSevenNews

В Панфиловском районе области Жетісу разграбили сакские курганы, возведенные в степи тысячи лет назад. Ограбление первым заметил местный житель, сообщает Седьмой канал.

Как сообщает телеканал, ищущие легкую наживу люди варварски разрыли и разрушили историческое наследие - древнее захоронение, которое расположено в ста километрах к северу от города Жаркента.

Ограбление древнего некрополя около месяца назад первым заметил местный житель Олег Тихомиров, который был в шоке от увиденного.

"Я, конечно, возмущен, я всегда противник вот этих всех вещей. Такое не может быть безнаказанно оставаться, потому что у нас еще есть сокровища подобные. Если дальше такая тенденция пойдет, ничего хорошего наше поколение будущее не ждет, которые дети внуки, уже пойдут. Поэтому по приезду я сообщил в соответствующие организации какие только мог, включая акимат", - отмечает сельчанин.

Чиновники жалобу Тихомирова передали в центр охраны памятников. Специалисты центра предполагают, что здесь могли быть захоронены скифские вожди. Но, к сожалению, грабители успели раскопать большой могильник с помощью специальной техники.

"В скифскую эпоху было очень много золота и других артефактов. В отличие от других эпох, именно в скифский период использовали много ценных предметов, их много встречается в захоронениях, поэтому черные археологи стали для нас настоящей бедой. Сейчас, в связи с разрушением этих памятников, мы подадим жалобу в компетентные органы и начнем работу", - отметил директор Центра охраны памятников Галымжан Оспанов.

Отмечается, что Жетісу - богатый на историю регион. Однако большинство курганов, рассказывающих о былых эпохах, были разграблены. Несмотря на то, что это место находится под охраной государства и здесь установлен специальный знак, злоумышленников это не остановило.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2249979-sakskie-kurgany-razgrabili-v-oblasti-zhet-su-video/