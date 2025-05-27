Экстренная посадка в аэропорту Актобе: в полиции рассказали новые подробности

Сегодня в аэропорту Актобе экстренно сел российский самолет - пассажирке стало плохо, после - женщина скончалась. Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДП на транспорте, передает NUR.KZ.

Как сообщили в ведомстве, 27 мая самолет, летевший по маршруту "Екатеринбург - Сочи", совершил вынужденную посадку в аэропорту Актобе.

Причиной стало ухудшение состояния здоровья одной из пассажирок, которая скончалась на борту самолета до посадки.

"Сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Актобе выполняется комплекс первоначальных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, готовится к назначению ряд экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - прокомментировали в пресс-службе ДП на транспорте.

Как пишет РИА Новости, самолет вылетел из аэропорта Актобе в Сочи в 14:37 по времени Астаны.

Ранее в пресс-службе воздушной гавани сообщили, что сегодня в 12:40, в Международном аэропорту Актобе экстренно приземлился самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший рейсом NWS504 по маршруту Екатеринбург - Сочи.

Одной из пассажирок стало плохо на борту лайнера. К сожалению, женщина 1983 года скончалась до приземления самолета в Актобе.