Памятник Кенесары хану вернули на набережную в Астане (видео)

Памятник Кенесары хану отреставрировали и вернули на место в Астане - он вновь появился на набережной города, передает NUR.KZ со ссылкой на Ерлана Карина.

Видео с набережной государственный советник Казахстана опубликовал на своей Instagram-странице.

Карин отметил, что когда начались реставрационные работы и памятник убрали, в Сети появилось много слухов, несмотря на разъяснения от госорганов.

"Некоторые люди писали, что памятник убрали навсегда. На самом деле, ему нужен был ремонт, поэтому его забрали на реставрацию. Теперь он даже стал немного выше. Сегодня памятник установили на место, мне об этом сообщил аким города", - рассказал госсоветник, показав памятник на видео.

Вокруг монумента еще продолжаются работы, поэтому он пока огорожен.