Инклюзивное искусство: в Алматы открылась выставка "Точка и Линия" (фото)
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В Алматы состоялось открытие выставки "Точка и Линия", где были представлены работы казахстанского контемпорари Арыстанбека Шалбаева и его ученицы Айши Бактыгуловой.
Компания EFES Kazakhstan представила на платформе Efes Art Space результаты годового экспериментального проекта в инклюзивном искусстве.
Экспозиция "Точка и линия" представила публике новые работы легенды казахстанского контемпорари, участника арт-группы "Қызыл трактор" Арыстанбека Шалбаева и его ученицы Айши Бактыгуловой.
Отмечается, что "Точка и линия" - экспозиция, представляющая часть из более чем 60 работ, созданных за год взаимного обучения двумя авторами - именитым мастером и начинающей художницей с синдромом Дауна.
В течение этого периода гиперчувствительность и новизна взгляда Айши обогащались и дополнялись знаниями о композиции, авторским стилем и мастерством Арыстанбека.
В свою очередь, по признанию самого мастера, ученица помогла ему обрести еще большую свободу в работе с форматом, размером, материалом, смелее смешивать техники, следуя лишь за мыслью и эмоцией в моменте.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2248569-inklyuzivnoe-iskusstvo-v-almaty-otkrylas-vystavka-tochka-i-liniya-foto/