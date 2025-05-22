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25 пар одновременно поженились в Астане (видео)

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Жених надевает кольцо невесте
Свадьба. Иллюстративное фото: Kenji Lau / Getty Images

В Астане 21 мая одновременно зарегистрировали брак 25 пар. Массовая церемония стала центральным событием первого в стране Дня ивент-организатора, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, инициатива проведения этого дня принадлежит ведущим ивент-агентствам столицы, которые решили объединить профессиональное сообщество и привлечь внимание к роли организаторов мероприятий в культурной и социальной жизни страны.

В мероприятии приняли участие свыше 500 представителей ивент-индустрии: агентства, ведущие, декораторы, артисты, рестораторы, фотографы и блогеры.

На площадке торжества зафиксированы три масштабных рекорда — их подтвердил Казахстанский реестр рекордов "Кинэс". В их числе  — самая длинная белая дорожка для кыз узату длиной свыше 50 метров, а также одновременный обряд беташар: десять человек  провели церемонию для 25 невест.

Организаторы уверены, что праздник может стать ежегодной традицией.

"Культурная трансформация в нашем обществе начинается с самой обычной казахской свадьбы. Я вижу что культура, индустрия и то что мы сейчас называем событиями, весь этот рынок, он действительно преображается в нечто более профессиональное и полезное для общества", - поделился организатор мероприятия Азамат Имашев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247537-25-par-odnovremenno-pozhenilis-v-astane-video/