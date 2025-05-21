Не элитные, а для всех: почему "Келешек мектептері" Токаева станут новым стандартом образования

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев рассказал об особенностях модели "Комфортных школ", предложенной главой государства. По его словам, она представляет собой стратегическую инициативу по системному повышению среднего уровня образования в стране через создание единого образовательного пространства с современными стандартами обучения.

"Проект направлен на ликвидацию разрыва между городскими и сельскими школами. Важно подчеркнуть, что реализация проекта ориентирована не на создание элитных учебных заведений, а на массовое внедрение высоких стандартов качества образования, что позволит каждому ребенку получить возможности для полноценного развития и раскрытия своего потенциала", - подчеркнул Гани Бейсембаев.

По словам министра, одно из преимуществ "комфортных школ" - создание удобной и эргономичной среды, которая полностью ориентирована на потребности учеников.

"Современное техническое оснащение школ создает среду для формирования ключевых навыков XXI века: от аналитического мышления и IT-компетенций до исследовательских и творческих способностей. Особенность образовательной модели заключается в гармоничном сочетании теоретической подготовки с практической работой в лабораториях и мастерских, оснащенных по последнему слову техники.

Педагоги используют прогрессивные методики - от групповых проектов до интерактивных форматов, что позволяет раскрывать уникальные способности каждого ученика", - отметил Гани Бейсембаев.

Также министр отметил, что теперь стратегический проект будет называться "Келешек мектептері".

Глава Министерства просвещения подчеркнул, что ​реализация проекта стимулирует региональную экономику сразу по нескольким направлениям.

"Во-первых, сами стройки привлекают местные строительные компании и рабочие бригады, что создает новые рабочие места в ходе строительства школ. Во-вторых, каждая новая школа ― это десятки постоянных рабочих мест для педагогов и технического персонала; в целом по стране для укомплектования всех новых школ потребуется свыше 30 тысяч новых педагогов к 2026 году.

Кроме того, появление современной школы повышает привлекательность населенного пункта: в регион приходят молодые специалисты, семьи реже уезжают, вокруг школы развивается инфраструктура. Проект дает мультипликативный эффект - и в виде занятости, и в виде долгосрочных инвестиций в человеческий капитал на местах", - уточнил Гани Бейсембаев, отвечая на вопросы журналистов.