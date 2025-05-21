Не платить за перевес: разрешить объединять багаж при авиаперелетах предложил депутат

На заседании мажилиса депутат Николай Арсютин предложил разрешить объединять багаж казахстанцам, которые совершают перелеты парой или семьями, и считать их чемоданы общим весом, передает NUR.KZ.

"В последнее время поступает множество жалоб от граждан, недовольных практикой казахстанских авиакомпаний, которые не разрешают объединять нормы багажа для пассажиров, даже если общий вес багажа не превышает установленных лимитов.

Это вызывает справедливое недовольство и создает дополнительные расходы для наших граждан. Например, когда семья из четырех человек приобретает четыре билета с включенной нормой багажа по 23 кг на каждого пассажира, но фактически сдает два чемодана, один из которых весит 30 кг. В таком случае авиакомпания требует доплату за перевес до 40 тыс. тенге, что увеличивает стоимость перелета на 15–20%, несмотря на то, что общий вес багажа составляет 53 кг, что значительно ниже совокупной нормы в 92 кг. Это несправедливо и непонятно для пассажиров", - заявил депутат Николай Арсютин.

Он предложил ориентироваться на международные стандарты, где крупные авиакомпании клиентоориетированы и разрешают объединять багаж.

В связи с этим депутат предложил следующее:

закрепить право пассажиров на объединение норм багажа между собой, если они путешествуют по одному билету, как на внутренних, так и на международных рейсах; ввести санкции за невыполнение указанных требований, злоупотребления и недобросовестную практику со стороны авиакомпаний; авиаперевозчики должны быть обязаны информировать клиентов о праве объединения багажа на этапе покупки билетов, а также на стойках регистрации и на своем официальном сайте.

Напомним, недавно казахстанца возмутило то, что сотрудники Fly Arystan взвешивают покупки, совершенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропортах.

Многие разделили возмущение пассажира, так как они считали, что раз в зону можно попасть только после регистрации на рейс и досмотра, то и доплачивать за купленные товары не нужно.

В компании ответили на возмущения пассажира - там пояснили, что согласно правилам авиакомпании, все предметы, находящиеся при пассажире, включая покупки из магазинов Duty Free, считаются ручной кладью. Пассажирам международных рейсов разрешается пронести продукцию, приобретенную в магазинах Duty Free, при условии оплаты по установленным тарифам за сверхнормативную ручную кладь. Общий вес ручной клади не должен превышать 10 кг на пассажира.