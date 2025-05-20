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Дети и их родители подверглись нападению ворон в Семее (видео)

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Вороненок выпал из гнезда в Семее
Спасатель держит ворона в руках. Фото: t.me/qr_tjm/

В Семее дети и их родители подверглись нападению ворон, которые защищали птенца, выпавшего из гнезда на ступеньки детского сада, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, необычную аварийно-спасательную операцию провели сотрудники МЧС у одной из многоэтажек, расположенной в Семее.

"Там на крыльцо частного детского ясли-сада из гнезда упал птенец ворона, а его родители, чтобы защитить свое чадо, нападали на всех, кто пытался пройти в детское дошкольное учреждение", - рассказали подробности в МЧС.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда отнесли вороненка на безопасное от людей расстояние и отпустили.

В прошлом году спасательную операцию развернули из-за вороны в Кокшетау. Птица застряла на столбе уличного освещения. Пожарные при помощи автолестницы сняли ее со столба. В итоге ворону передали волонтерам.

В Актюбинской области сотрудники МЧС провели успешную операцию по спасению лебедя, которого обнаружили жители села Абай Хромтауского района. Птица не могла взлететь из-за ранения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246868-deti-i-ih-roditeli-podverglis-napadeniyu-voron-v-semee-video/