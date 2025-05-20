Годовалой девочке из Астаны требуется дорогостоящая трансплантация печени в Турции

Годовалая Айым из Астаны страдает циррозом печени. Ей требуется трансплантация, но для этого необходимо собрать порядка 26 млн тенге, что для семьи является неподъемной суммой, передает NUR.KZ.

Как вспоминает мама девочки, Маржан Тургаева, в первые месяцы беременности ее мучал токсикоз, приходилось даже лежать на сохранении, однако потом все нормализовалось. В 39 недель она родила двойню. У девочек была желтушность, однако у одной из дочерей она прошла через 10 дней, а у Айым - нет.

"В три месяца нас с Айым положили в больницу, сделали МРТ и поставили диагноз "атрезия желчевыводящих путей, гипоплазия желчного пузыря". В сентябре 2024 года сделали операцию. Потом дочь четыре раза лежала в больнице пневмонией.

В мае этого года дочь снова попала в больницу - в реанимацию - из-за низких показателей крови. Ей поставили диагноз "цирроз печени" и рекомендовали сделать срочную трансплантацию", - говорит Маржан.

Сейчас Айым находится в больнице. У нее сильно увеличен живот, цвет кожи остается желтым, сохраняются и плохие показатели крови. Чтобы провести трансплантацию, родители нашли клинику в Турции, однако стоимость лечения для них непосильна - 26 млн тенге.

"Мы - семья с невысокими доходами. К сожалению, самостоятельно закрыть эту сумму мы не можем. Не могу сидеть, сложа руки, пока умирает мой ребенок. Прошу вас, добрые люди, спасите мою дочь, услышьте меня. Хочу, чтобы мои девочки обе были со мной рядом и здоровы", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 5450 9026

MARZHAN TURGAYEVA (мама)

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