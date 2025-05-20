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Ребенок попал в больницу после игры "Собачий кайф" в Актау

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Подростки стоят спинами
Подростки. Иллюстративное фото: Ashley Cooper / Getty Images

В Актау подросток получил черепно-мозговую травму, играя со сверстниками на детской площадке. Предполагается, что дети играли в опасную игру "Собачий кайф", передает портал Lada.kz.

По данным издания, инцидент произошел вечером 18 мая на детской площадке в одном из микрорайонов города.

Сообщается, что 12-летний мальчик потерял сознание, упал и ударился головой о землю, после чего у него начались судороги. Школьника пытались привести в чувство продолжительное время.

По словам очевидцев, скорая помощь прибыла только через полчаса после вызова. Пострадавшего экстренно доставили в Мангистаускую областную детскую многопрофильную больницу.

В приемном покое подтвердили, что к ним поступил подросток 2012 года рождения. Он был госпитализирован в отделение травматологии с диагнозом "Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга".

"Состояние пациента стабильное, он получает лечение согласно протоколу", - сообщили врачи.

По данным портала, дети играли в игру "Собачий кайф".

Отметим, пару лет назад в Алматинской области руководство одной из школ привлекли к дисциплинарной ответственности за инцидент с игрой "Собачий кайф".

Тогда СМИ писали, что согласно правилам игры, участники душат друг друга до потери сознания. 10 октября ученики одной из школ, повторяя челлендж, чуть не задушили одноклассника.

"РБК-Украина" пишет, что смысл игры "Собачий кайф" заключается в том, чтобы покрепче затянуть веревку на шее, а потом расслабить ее. В таких случаях с помощью усыпления или удушения человек на несколько секунд теряет сознание, как правило, это происходит от недостатка кислорода в мозге. После того, как к мозгу резко приливает кровь, человек получает особые ощущения - как после приема наркотиков.

Игры игры популярны среди школьников последние десять лет. Хотя игры с асфиксией существуют на протяжении долгого времени, в последние несколько лет пронеслась волна новостей о смертельных исходах. Как правило, дети гибнут оттого, что играют в удушения в одиночестве и не успевают вовремя расслабить веревку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246679-rebenok-poteryal-soznanie-vo-vremya-opasnoy-igry-v-aktau/