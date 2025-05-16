"Больше 40 минут стою": в верхней части Алматы из-за закрытия улицы образовались жуткие пробки

Сегодня, 16 мая, жители Алматы пожаловались на пробки в верхней части города, в районе Парка первого президента. Горожане сообщают о перекрытии улиц полицейскими.

По информации приложения 2 ГИС, сложная дорожная ситуация наблюдается в контуре улиц Садыкова и Саина, а также проспектов Аль-Фараби и Дулати.

Автомобилисты сообщают о присутствии полиции, а также жалуются на жуткие пробки и перекрытие дорог.

"40 минут стою", "Дулати закрыли", "Дорожная полиция перекрыла", - комментируют они ситуацию.

Перекрытие дороги. Скриншот: 2gis.kz

Также, согласно данным приложения, перекрыт проспект Дулати от улицы Набережной до проспекта Аль-Фараби, в районе Парка первого президента произошло как минимум пять ДТП, а в районе улицы Розыбакиева - дорожные работы.

Перекрытие дороги. Скриншот: 2gis.kz

Перекрытие дорог. Скриншот: 2gis.kz

Кадры с места событий очевидцы публикуют в соцсетях, например, несколько видео появилось в Telegram-канале kris_p_almaty.

"Вся Саина стоит с Садыкова до Толе би. На Садыкова стоят полицейские и не пропускают машины, - написал автор.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментариями в пресс-службы акимата Алматы и ДП города, чтобы узнать, в связи с чем перекрыт проспект Дулати.

Отметим, ранее алматинцев предупреждали об ограничениях на других улицах в связи с ремонтными работами. Например, работы по устройству пешеходных зон, велодорожек, озеленению будут проводиться до 18 мая на проспекте Райымбека.