Информацию о массовых задержаниях казахстанцев в Египте прокомментировал МИД Казахстана (видео)

Ранее в Сети появилась информация о задержаниях иностранцев в Египте - сообщалось, что задерживались граждане Казахстана, России и Узбекистана. В МИД РК прокомментировали эту информацию, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "Осторожно, новости" сообщили, что, по словам местных жителей, семьи из Казахстана, Узбекистана и России неделями не могут найти своих родственников, которых якобы силой забирают из домов и с улиц. Также опубликовали кадры того, как люди в форме силой заталкивают мужчину в микроавтобус - указывается, что так проводят задержания.

Один, как утверждается, из задержанных, а после депортированных студентов (гражданином какой страны он является, не указано) рассказал авторам Telegram-канала, что его задержали по пути на молитву и увезли, а после надели наручники и вымогали деньги.

"Меня задержали, когда шел на молитву, показал документы, что учусь в вузе, все равно увезли. Не давали еду, воду, спали на плитке, не давали сходить в туалет. Чтобы мы не молились, связывали наручниками по двое, по трое и вымогали деньги", - заявил он.

В пресс-службе МИД РК корреспонденту NUR.KZ сообщили, что обращений от граждан Казахстана не поступало. При этом посольством проведена профилактическая беседа со студентами на предмет соблюдения миграционного законодательства Египта.

Отметим также, что 13 мая посольство Узбекистана в Египте сообщило, что в Египте усилили меры контроля за соблюдением миграционного законодательства иностранными гражданами.

В связи с чем в последнее время местные правоохранители активизировали проверки в отношении иностранцев, в том числе студентов.

Также узбекские дипломаты выяснили, что за нарушение правил пребывания в стране задержаны пять граждан Узбекистана. Еще в дипмисии заявили, что одного из задержанных отпустили после предъявления необходимых документов.

В посольстве призвали соблюдать правила пребывания в Египте и иметь при себе документы.