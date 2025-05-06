Майя Бекбаева обратилась к Токаеву с предложением

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева в соцсетях сообщила, что направила обращение на имя президента страны Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ.

Майя Бекбаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram видео, в котором сообщила, что совместно с сенатором Алтынбеком Нухұлы направила совместное письмо-обращение на имя президента.

В своем предложении они просят рассмотреть возможность посмертно присвоить звание "Халық Қаһарманы" Канышу Сатпаеву посмертно.

"В канун 80-летия Великой Победы и говоря о вкладе Казахстана и казахского народа в эту Победу, невозможно не отметить имя выдающегося ученого, отца-основателя казахской науки Каныша Сатпаева. Это человек, вклад которого не только в развитие Казахстана, но и в спасение всего СССР в войне с гитлеровской Германией, его окончательной победе, а значит, и спасении всего мира от фашизма, трудно переоценить", - написала Бекбаева.

По ее словам, "эта награда и признание нужны не Сатпаеву, а обществу, молодым казахстанцам и будущим поколениям". Она подчеркнула, что присвоение Сатпаеву звания станет "актом восстановления исторической справедливости".

Как указано на сайте истории и этнологии имени Уалиханова, Каныш Сатпаев - это выдающийся казахский геолог, общественный деятель, организатор и первый президент Академии наук Казахской ССР, основатель казахстанской школы металлогении.

По информации на сайте эталонного контрольного банка нормативных правовых актов, звание "Халық Қаһарманы" ("Народный герой") присваивается за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, гражданские и ратные подвиги во имя ее свободы и независимости.