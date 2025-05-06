Скандалом закончился международный фестиваль тюльпанов на юге Казахстана (видео)

В Жамбылской области скандалом закончился международный фестиваль тюльпанов - казахстанцы недовольны организацией мероприятия, передает сайт телеканала КТК.

Мероприятие проходило в 100 километрах от Тараза – в горах, где распустились краснокнижные цветы.

Первые гневные сообщения о фестивале тюльпанов и его организаторах появились сразу же. Почти тысячу человек ранним субботним утром вывезли из Тараза на 10 автобусах и доставили к предгорью Каратау. Там по плану гостей должны были встречать "Нивы" и "Пазики", которые довезли бы всех до конечной локации. Но вышло иначе.

"Вот автобусы, которые должны были возить людей на фестиваль тюльпанов. Они, к сожалению, больше не ездят, потому что у кого-то закончился газ, у кого-то повреждена коробка передач. Потому что подъемы крутые.

Организация, можно сказать, просто на нуле. Самое главное – проехали руководители областных ведомств, областного акимата. А люди остались здесь и с дороги просто пытаются уехать хотя бы на попутках, даже уже платно", - рассказали жители региона.

Брошенные в 10 километрах от места праздника решили идти пешком. Однако путь в гору для мамочек с колясками и детьми, пожилых и не подготовленных к такому треку оказался непрост. Ближе к обеду часть гостей, устав ждать неизвестности на обочине, решила вернуться в Тараз. Но и тут случился казус – таксисты просили около 100 тыс. тенге за поездку в город.

Пока гости стояли на солнцепеке и ловили попутки, наверху в горах в полном разгаре «фестивалили». Там, как и обещали организаторы, устанавливали рекорд Казахстана по самому большому сотканному из войлока ковру с тюльпаном. Доярки состязались за денежный приз в дойке кобыл. Ученые-иностранцы из Германии, Украины, Кыргызстана и Нидерландов восхищались происходящим. А чиновники с трибун призывали повышать интерес к природному наследию.

"В минувшем году Жамбылскую область посетило порядка 200 тысяч туристов. Это на 27% больше, чем в 2023 году. Проводится большая работа по проведению инфраструктуры на туристических объектах. Данный фестиваль придаст новый импульс развитию туризма нашего региона. Тюльпан – символ национальной гордости и культурного наследия", - сообщил аким региона Ербол Карашукеев.

Однако казахстанцы недовольны тем, что краснокнижные тюльпаны оказались буквально растоптаны участниками фестиваля.

"Как тут перетоптали до начала фестиваля. То есть сами организаторы. Куда смотрят экологи? И что-то мне подсказывает, что организаторам за это миллионные штрафы, за испорченные тюльпаны краснокнижные, миллионные штрафы светить не будут", - возмущены жители.

После массового недовольства чиновники оправдались тем, что на фестиваль приехало слишком много неучтенных гостей. Вместо трех заявленных тысяч прибыло пять и именно они якобы заполонили приготовленные для гор "Нивы" и "Пазики".

"Всех людей, которые ехали из города Тараза, должны были поднять двумя рейсами. Но так как те гости, которые приехали на собственном автотранспорте, они оставили своим машины у аула Есейхан и стали пересаживаться в те "Пазики"…

Естественно, мы приносим извинения всем жителям. Но я хотела бы отметить, что такой фестиваль, такой масштабный, проводится впервые", - сообщила замглавы управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области Гульнур Журабекова.

Сколько область потратила на проведение двухдневного международного фестиваля тюльпанов, журналистам узнать не удалось. По неподтвержденным данным, цифры могут варьироваться от 16 до 160 миллионов тенге.

Сейчас чиновники говорят: учли ошибки и готовы их исправлять в следующих проектах. Однако некоторые горожане впредь решили любоваться вот цветами в городе, в безопасности.

Источник: КТК