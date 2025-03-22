Парад кимешеков: кокшетауцы попали в Книгу рекордов

Кокшетау погрузился в атмосферу единения, красоты и традиций - в честь праздника Наурыз здесь прошел уникальный парад кимешеков, который уже окрестили историческим, сообщил акимат региона.

Утро 22 марта началось с яркого шествия, объединившего более 1600 женщин в национальных головных уборах — кимешек, символе уважения, женственности и мудрости казахского народа.

Это грандиозное событие, организованное Советом матерей Акмолинской области, стало не только украшением праздника, но и претендентом на запись в Книгу рекордов Казахстана.

Марат Ахметжанов с участницами. Фото: акимат Акмолинской области

Парад стартовал со Дворца бракосочетания, где строго по регламенту проводился пересчет всех участниц. Женщинам нужно было преодолеть маршрут в один километр и лишь в финале узнать, была ли достигнута цель. За событием наблюдали тысячи горожан, причем не только воочию, но и онлайн. Шествие сопровождалось прямой трансляцией на местном телеканале и транслировалось на LED-экране главной сцены на площади Абылай хана, позволяя тысячам зрителей, не участвующим лично, стать частью этого поистине душевного и масштабного действа.

Во главе парада шли женщины, чьи имена уже вписаны в культурную, образовательную и общественную летопись региона. Среди них — народная артистка Казахстана Жибек Багисова, заслуженные деятели культуры Бисара Макенова и Орынтай Жусубалина, уважаемый педагог и публицист Алия Ахетова, языковед Марал Жакупова, мастера народного творчества Улжалгас Карымсакова и Гульнар Орынбаева, активистки и лидеры женских организаций Айнур Жахина и Анаргуль Мухамедрахимова. Эти женщины стали живым воплощением традиций, силы духа и красоты казахской женщины.

Парад кимешеков. Фото: акимат Акмолинской области

Невероятный отклик вызвал тот факт, что в параде приняли участие женщины всех возрастов и профессий: многодетные матери, учителя, медики, актрисы, представители рабочих специальностей, а также гостьи из Астаны, Северо-Казахстанской области, районов и сёл Акмолинской области. Особенно радостно было видеть, что к шествию присоединились и представительницы других национальностей, тем самым подчеркнув, что кимешек — это не только элемент казахского костюма, но и символ уважения к культуре и традициям страны.

"Наши национальные костюмы, унаследованные от предков, являются благородным наследием, определяющим богатую духовную сокровищницу и самобытность нашего народа. Такие наряды -Золотой мост между прошлым и настоящим, проявление уважения к нашей истории. Я знаю, что путь к этому событию украшен кропотливым трудом: к параду было проведено 20 мастер-классов по пошиву кимешеков. Днем и ночью более 300 рукодельниц из Зерендинского и района Біржан сал трудились над созданием этих одеяний. Было пошито 500 кимешеков, каждый из которых — настоящее произведение искусства, передающее тепло рук и душу мастериц", — подчеркнул в своем выступлении аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, который встречал рекордсменок на финише.

Парад кимешеков. Фото: акимат Акмолинской области

После глава региона передал слово представителю Книги Рекордов Казахстана Бахытжану Тастулекову, который огласил долгожданный результат.

"В рамках этого торжества в Кокшетау прошло уникальное мероприятие — шествие матерей в Ақ кимешек, аналогов которому не было ранее. В шествии приняли участие 1600 женщин, и данное событие было внесено в Книгу рекордов Казахстана!", — сообщил Бахытжан Тастулеков.

Подтверждающий сертификат передали Марату Ахметжанову.

Парад кимешеков в Кокшетау стал не просто красивым зрелищем — он превратился в символ преемственности поколений, уважения к материнству и народным традициям, а главное — в живое свидетельство того, как женская энергия способна объединить, вдохновить и украсить целый город.