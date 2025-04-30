Сегодня в Алматы прозвучат сирены

Сегодня, 30 апреля, в 11:00 в Алматы зазвучат сирены - пройдет плановая общегородская сейсмотренировка. Граждан призвали сохранять спокойствие, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В день тренировки будет задействована городская система оповещения: сиренно-речевые установки, перехват телеканалов и рассылка уведомлений через мобильные приложения.

Ранее в ДЧС сообщали, звуковой сигнал "Внимание всем!" - это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС.

Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.

"До начала сейсмотренировки подготовьте тревожный чемоданчик, определите кратчайший маршрут в безопасное место. Напомним, что безопасным местом является открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередач, деревьев и зданий", - отметили в ДЧС.