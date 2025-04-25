Рассылку о "Бессмертном полке" прокомментировали в правительстве

В правительстве Казахстана прокомментировали рассылку в Telegram об акции "Бессмертный полк" - распространяемую информацию назвали фейковой, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

В рассылке от имени пресс-секретаря премьер-министра говорится, что 9 мая в Казахстане будет проводиться акция "Бессмертный полк".

"Премьер-министр подтвердил личное участие в мероприятии и выразил готовность отстаивать свою позицию в случае давления", - говорится в распространенной рассылке.

В пресс-службе правительства рассылку назвали фейковой.

"В связи с распространяемой недостоверной информацией пресс-служба правительства просит доверять только официальным источникам информации", - сообщили в кабмине.

Напомним, ранее в в Сети появились сообщения о том, что астанчанам предлагают за деньги участвовать в шествии в рамках акции "Бессмертный полк" к 9 мая.

"Сообщения с призывами стать массовкой за 2000 рублей в час (около 12,5 тыс. тенге - прим. ред.) появляются в чатах столицы. Одному из наших подписчиков положили письмо в почтовый ящик. Участникам акции обещают заплатить деньги наличкой сразу после мероприятия", - написал один из пользователей Сети.

В акимате тогда сообщали, что акция "Бессмертный полк" вовсе не запланирована и проводиться не будет, а ко Дню Победы будет проведен торжественный военный парад.

Скриншот: пресс-служба правительства РК