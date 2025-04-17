Будет ли проводиться акция "Бессмертный полк" в Астане: акимат сделал заявление

Жители Астаны получают приглашения принять участие в акции "Бессмертный полк" за деньги, но в акимате города предупредили, что шествия не будет, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Astanovka98 опубликовали информацию о том, что астанчанам предлагают за деньги участвовать в шествии в рамках акции "Бессмертный полк" к 9 мая.

"Сообщения с призывами стать массовкой за 2000 рублей в час (около 12,5 тыс. тенге - прим. ред.) появляются в чатах столицы. Одному из наших подписчиков положили письмо в почтовый ящик. Участникам акции обещают заплатить деньги наличкой сразу после мероприятия", - сказано в публикации.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в акимат Астаны. Там сообщили, что акция "Бессмертный полк" вовсе не запланирована и проводиться не будет.

"Призываем граждан доверять только официальным источникам информации и воздерживаться от распространения непроверенных данных.

В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Астане запланировано проведение торжественного военного парада", - отметили в акимате.

Ранее в Минобороны рассказали, как пройдет парад в честь 80-летия Победы в ВОВ в Астане. Как отметили в ведомстве, на проведение военного парада в Астане будет потрачено около 2,5 млрд тенге - это расходы на топливо, запчасти, на передвижение войск, пошив формы, командировочные расходы и т.д.

На прошлой неделе Минобороны обратилось к астанчанам с предупреждением - из-за подготовки к параду в столице временно ограничат движение на дорогах.

А накануне в Комитете гражданской авиации сообщили, что в связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане с 22 апреля по 7 мая 2025 года в Астане будут кратковременные ограничения использования воздушного пр