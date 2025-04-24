Бороться с сексуальными домогательствами на работе намерены в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения намерено внести изменения и дополнения в Трудовой кодекс. Ряд норм направлен на борьбу с харассментом на работе, передает NUR.KZ.

Проект закона о внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс опубликован на портале "Открытые НПА". Его публичное обсуждение продлится до 15 мая.

В числе озвученных проблем - отсутствие правового регулирования вопросов сексуального домогательства в сфере труда.

Как отметили в ведомстве, по данным соцопросов, до 30% работников сталкивались с неэтичным поведением. Также отсутствует четкий механизм обращения и защиты.

В Минтруда отметили, что Казахстан не ратифицировал Конвенцию МОТ №190, но должен двигаться в этом направлении. Конвенция МОТ №190, принятая рядом стран, предусматривает обязательства государств по защите работников от насилия и домогательств.

В ряде стран (Франция, Канада, Южная Корея) установлены процедуры внутреннего реагирования и санкции за подобные действия.

"В кодексе отсутствует правовое определение сексуальных домогательств, их признаки, процедуры подачи жалобы и меры защиты. Это снижает возможность защиты работников от насилия на рабочем месте", - говорится в проекте.

Авторы предлагают введение понятий и механизмов реагирования на случаи сексуальных домогательств в сфере труда.

Отметим, Кембриджский словарь определяет харассмент как поведение, которое раздражает или расстраивает кого-то. В переводе с английского "harassment" - "преследование". Это противоправное поведение по отношению к человеку, которое вызывает психические или эмоциональные страдания, в том числе повторяющиеся нежелательные контакты без разумной цели, оскорбления, угрозы, прикосновения или оскорбительную лексику.