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Сильный ветер, грозы и заморозки: штормовое предупреждение объявили синоптики по Казахстану

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Сильный ветер сломал зонт
Ветер. Иллюстративное фото: Ying Tang/NurPhoto via Getty Images

Штормовое предупреждение объявлено на четверг, 24 апреля, в ряде регионов Казахстана. Ожидаются заморозки, грозы и сильный ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

24 апреля в области Жетісу ночью на севере, в центре ожидается гроза, днем гроза. В районе Алакольских озер ветер - порывы скоростью 15-20 м/с, днем временами 25 м/с.

В Талдыкоргане временами ожидается гроза.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер на юге, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Атырау ожидается гроза. Днем ветер - порывы скоростью 15-18 м/с.

24 апреля ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидаются осадки (снег, дождь). Днем на западе области ветер - порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 1 градус.

В центре, на юге, в горных районах Алматинской области днем ожидается гроза. Ветер на юге, в горных районах области - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Алматы 24 апреля днем ожидается гроза.

Также в Конаеве ожидается гроза.

В центре, на востоке Кызылординской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылорде 24 апреля - высокая пожарная опасность.

24 апреля ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке в центре области ожидаются заморозки 3 градуса.

В Кокшетау ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

На западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются осадки (преимущественно дождь), гроза, днем на севере, юге, в центре области ожидается гроза, на востоке области осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром на востоке области туман. На севере, юге, в центре области ветер скоростью 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске 24 апреля днем ожидается гроза. Днем ветрено, порывы скоростью 15-20 м/с.

На севере, юге, в центре области Абай ночью и днем на севере, востоке, юге области - ожидается гроза. Ночью и утром на юге области туман. Ветер днем на севере, востоке, в центре области скоростью 15-20 м/с.

В Семее 24 апреля днем ожидается гроза. Днем ветрено: порывы скоростью 15-18 м/с.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере, юге ожидается ветер скоростью 15-20 м/с. Ночью на севере области - заморозки 3 градуса.

В Петропавловске 24 апреля днем ожидается ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Астане ночью 24 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

Днем на западе, юге, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Днем на юге, востоке области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

24 апреля днем на севере, востоке области Ұлытау ожидается гроза. Днем на юге, востоке области ветер: порывы скоростью 15-20 м/с.

На севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Днем на востоке области ожидается пыльная буря. На севере, востоке области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

24 апреля в Актюбинской области ожидается ветер - на западе, юге области порывы скоростью 15-18 м/с.

На западе, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге области туман. Ночью на северо-востоке области ожидаются на поверхности почвы заморозки 1 градус.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. На западе, юге области ожидается туман. Днем на западе, севере, юге области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Уральске 24 апреля днем ожидается гроза.

На севере, в горных районах Жамбылской области днем ожидается гроза. В горных районах области - туман. На юго-западе, северо-востоке, в горных районах области ветер скоростью 15-20 м/с.

В Таразе 24 апреля ветрено: порывы скоростью 15-20 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2238726-silnyy-veter-grozy-i-zamorozki-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-sinoptiki-po-kazahstanu/