Проверку провели после видеообращения сотрудницы прокуратуры к Токаеву

В Сети появилось обращение к президенту Казахстана действующей сотрудницы ДКПСиСУ Генеральной прокуратуры РК по Жамбылской области Алии Кожабековой. Заявление прокомментировали в Комитете по правовой статистике и спецучетам ГП РК, передает NUR.KZ.

По словам Алии Кожабековой, некоторые сотрудники удаляют из базы ЕРДР отдельные сведения и влияют на статистику раскрываемости преступлений.

Подобная практика, утверждает она, стала в Департаменте Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры по Жамбылской области "обыденным явлением".

"В результате виновные лица не несут никакой ответственности, а невиновные, как я, становятся жертвами прогнившей системы правоохранительных органов", - заявила сотрудница в своем обращении.

Она говорит, что в 2013 году, пока она находилась в отпуске, "непорядочные сотрудники удалили из базы данные о судимости", в результате ее сняли с должности начальника отдела. Она обратилась в суд в Астане и там выиграла, но потом "решения сломали".

"С тех пор мне не дают нормально работать. Меня с малолетними детьми отправляли в различные районы в виде штрафбата, ссылки", - отмечает женщина.

Спустя 11 лет она вернулась в департамент и, как утверждает сотрудница, выявила аналогичные нарушения. В результате, говорит она, ее освободили от занимаемой должности, хотя она находится на больничном.

Алия Кожабекова попросила главу государства принять меры и восстановить справедливость.

В Комитете по правовой статистике и специальным учетам ГП РК прокомментировали обращение сотрудницы.

"В медиапространстве распространяется публичное выступление сотрудника Департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры по Жамбылской области Кожабековой А.Е., в котором озвучены вопросы служебной деятельности департамента.

Управлением собственной безопасности совместно с профильным подразделением проведена выездная проверка доводов заявителя, по итогам которой озвученные факты не нашли своего подтверждения", - заявили в ведомстве.

В прошлом году в соцсетях распространилась информация о том, что якобы сотрудник прокуратуры Павлодарской области вымогал денежные средства. По данному факту департаментом полиции было начато досудебное расследование по ст.194 УК. Подозреваемый был задержан. При этом оказалось, что к органам прокуратуры он никакого отношения не имеет.