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Полицейские усиливают контроль в Алматы

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Полицейские авто в Алматы
Полицейские авто в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы полицейские усиливают контроль за дорожной безопасностью в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога", которое продлится до 19 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, цель мероприятия - повышение безопасности на дорогах и снижение количества ДТП.

"Учитывая высокий уровень автомобильного трафика в мегаполисе, включая иногородний транспорт, его проведение приобретает особую актуальность", - отметили в МВД.

В рамках ОПМ полицейские проводят рейды на улицах, проезжей части и прилегающих территориях. Основное внимание уделяется выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, напрямую влияющих на рост числа ДТП.

"Мы призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать установленные правила. Их игнорирование ставит под угрозу жизнь и здоровье всех, кто находится на дороге. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить безопасность в нашем городе", - подчеркнул начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

Полиция обратилась ко всем водителям и пешеходам с призывом быть внимательными, соблюдать правила и проявлять уважение друг к другу на дороге.

Напомним, ранее в Алматы корреспондента телеканала КТК сбила самокатчица, когда она готовила сюжет на эту тему. Сотрудница СМИ получила серьезные травмы. На место вызвали скорую помощь. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

Также в Сети появилось видео, на кадрах которого видно, что патруль следует за мопедистом в Алматы, очевидно, требуя его остановки. Поняв, что избежать встречи со стражами порядка не удастся, водитель двухколесного транспорта разворачивается на своей полосе и продолжает движение против основного потока машин. В ДП города сообщили, что водителя непременно установят и привлекут к ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2237349-policeyskie-usilivayut-kontrol-v-almaty/