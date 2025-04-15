Пропавших пастухов искали три дня в Кызылординской области

Пропавших три дня назад пастухов нашли полицейские в Кызылординской области - мужчины пропали во время поисков скота, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В отдел полиции Жалагашского района поступило сообщение о том, что трое пастухов пропали три дня назад.

Выяснилось, что они вышли из села Каракеткен Жалагашского района в поисках скота. Пастухов искали своими силами их родные, но после безрезультатных попыток обратились за помощью в полицию.

По факту пропажи немедленно был задействован личный состав Жалагашского районного отдела полиции.

Из числа полицейских, сотрудников ДЧС и жителей аула была сформирована поисковая группа.

"Поисковые работы охватили всю территорию района и близлежащие аулы. Поисковые операции, продолжавшиеся 9 часов, завершились успешно. Сегодня около 16:00 участковому инспектору полиции удалось разыскать пропавших живыми и невредимыми. Они были найдены в степной местности Жалагашского района, расположенной в 160 километрах от поселка", - говорится в сообщении.

Мужчины выразили благодарность всем, кто участвовал в их поиске и помог им вернуться домой.

Отметим, на сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.