Умер известный казахстанский пианист-виртуоз Олег Переверзев
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Сегодня стало известно о том, что 11 апреля в Алматы ушел из жизни известный казахстанский пианист-виртуоз Олег Переверзев, передает NUR.KZ.
Как выяснилось, Олега Переверзева не стало предположительно 11 апреля, однако известно об этом стало только сегодня, 14 апреля. О смерти музыканта сообщил в Facebook композитор Алим Заиров.
"11 апреля не стало Олега Переверзева", - отмечается в посте.
О дате и месте прощания с артистом, как отмечается в следующем посте Заирова, будет сообщено дополнительно.
Добавим, что согласно информации на официальном сайте музыканта, Переверзев позиционировал себя как пианист, импровизатор, композитор и шоу-мен.
Окончил Казахскую национальную консерваторию и аспирантуру при ней по классу фортепиано, стажировался в Высшей школе музыки и театра (Ганновер, Германия).
Участник и финалист различных музыкальных проектов, в числе которых "Britain's Got Talent-8", "Минута славы", "Шабыт", "Украина мае талант-5".
В апреле 2014 года выпустил онлайн-альбом "Классика для всех", в июне 2015 года - альбом казахской и авторской музыки "Дударай".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235711-umer-izvestnyy-kazahstanskiy-pianist-virutoz-oleg-pereverzev/