Умер известный казахстанский пианист-виртуоз Олег Переверзев

Сегодня стало известно о том, что 11 апреля в Алматы ушел из жизни известный казахстанский пианист-виртуоз Олег Переверзев, передает NUR.KZ.

Как выяснилось, Олега Переверзева не стало предположительно 11 апреля, однако известно об этом стало только сегодня, 14 апреля. О смерти музыканта сообщил в композитор Алим Заиров.

"11 апреля не стало Олега Переверзева", - отмечается в посте.

О дате и месте прощания с артистом, как отмечается в следующем посте Заирова, будет сообщено дополнительно.

Добавим, что согласно информации на официальном сайте музыканта, Переверзев позиционировал себя как пианист, импровизатор, композитор и шоу-мен.

Окончил Казахскую национальную консерваторию и аспирантуру при ней по классу фортепиано, стажировался в Высшей школе музыки и театра (Ганновер, Германия).

Участник и финалист различных музыкальных проектов, в числе которых "Britain's Got Talent-8", "Минута славы", "Шабыт", "Украина мае талант-5".

В апреле 2014 года выпустил онлайн-альбом "Классика для всех", в июне 2015 года - альбом казахской и авторской музыки "Дударай".