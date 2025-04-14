Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Умер известный казахстанский пианист-виртуоз Олег Переверзев

Опубликовано:

Олега Переверзев
Олега Переверзев. Фото: olegpereverzev.com

Сегодня стало известно о том, что 11 апреля в Алматы ушел из жизни известный казахстанский пианист-виртуоз Олег Переверзев, передает NUR.KZ.

Как выяснилось, Олега Переверзева не стало предположительно 11 апреля, однако известно об этом стало только сегодня, 14 апреля. О смерти музыканта сообщил в Facebook композитор Алим Заиров.

"11 апреля не стало Олега Переверзева", - отмечается в посте.

О дате и месте прощания с артистом, как отмечается в следующем посте Заирова, будет сообщено дополнительно.

Добавим, что согласно информации на официальном сайте музыканта, Переверзев позиционировал себя как пианист, импровизатор, композитор и шоу-мен.

Окончил Казахскую национальную консерваторию и аспирантуру при ней по классу фортепиано, стажировался в Высшей школе музыки и театра (Ганновер, Германия).

Участник и финалист различных музыкальных проектов, в числе которых "Britain's Got Talent-8", "Минута славы", "Шабыт", "Украина мае талант-5".

В апреле 2014 года выпустил онлайн-альбом "Классика для всех", в июне 2015 года - альбом казахской и авторской музыки "Дударай".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235711-umer-izvestnyy-kazahstanskiy-pianist-virutoz-oleg-pereverzev/