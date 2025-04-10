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Почему квитанции за отопление в Алматы иногда приходят позже положенного

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Женщина заполняет квитанцию
Квитанция. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand/Getty Images

Почему квитанции за отопление приходят позже, рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети" во время встречи с населением Турксибского района, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи к акиму Алматы Ерболату Досаеву обратилась алматинка, которая пожаловалась на то, что октябрьские счета за отопление приходят в декабре и дробятся на два месяца.

По словам генерального директора ТОО "Алматинские тепловые сети" Алтая Рахимбетова, все счета приходят на месяц позже.

"Счета за октябрь выходят в ноябре. Мы создали отдельный колл-центр, куда могут обратиться жители", - рассказал Рахимбетов.

Между тем, аким попросил его рассказать про общедомовые узлы учета, так как, по словам Досаева, счета задерживаются именно из-за них.

"В каждом доме стоит общедомовой прибор учета тепла, который фиксирует количество использованных гигакалорий. После этого мы производим расчет на каждую квартиру и выставляем счета в зависимости от температуры, от количества потребленных гигакалорий.

Например, в "Алматы су" выставляют счета раньше, потому что индивидуальные счетчики стоят на каждую квартиру - то же самое связано и с газом, и другими услугами. Общедомовые стоят только по теплу. Поэтому счета по квадратуре высчитываются, и с небольшим лагом по времени, к сожалению, мы выставляем счета. Но в этом году мы начали цифровизацию процессов учета", - сообщил Рахимбетов.

По его словам, "АлТС" готов к тому, чтобы учеты прибора вывести на каждую квартиру.

"Чтобы было четкое понимание температуры, объема потребления по теплу и так далее. В 2025-2026 году мы работу закончим", - заключил спикер.

Ранее к алматинцам обращались с разъяснением о том, почему в квитанциях за февраль выставленные начисления охватывают два периода: часть декабря и часть января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234567-pochemu-kvitancii-za-otoplenie-v-almaty-inogda-prihodyat-pozzhe-polozhennogo/