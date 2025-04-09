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Умер известный казахстанский журналист Лев Тараков

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Лев Тараков
Лев Тараков. Фото: time.kz

В возрасте 59 лет ушел из жизни Лев Юрьевич Тараков - известный казахстанский журналист и главный редактор общественно-политической газеты "Время", передает NUR.KZ.

Ушел из жизни известный казахстанский журналист, главный редактор общественно-политической газеты "Время" Лев Тараков.

Пост со словами соболезнования опубликовала министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева.

"Сегодня в возрасте 59 лет скоропостижно ушел из жизни Лев Тараков - не просто знаковая фигура в казахстанской журналистике, но один из активных архитекторов отечественной медиасферы.

Лев Юрьевич - яркий медиаменеджер, творческая личность, талантливый человек и блестящий публицист. Много лет имела честь знать его лично, взаимодействовать по работе, тепло и с уважением общаться.

Сегодня на небосклоне журналистики независимого Казахстана закатилась еще одна яркая звезда. Приношу глубокие соболезнования родным и близким", - отмечается в посте министра в Facebook.

Редакция NUR.KZ выражает искренние соболезнования родным и близким Льва Юрьевича Таракова.

Лев Тараков, согласно информации в ИС "Параграф", родился в 1966 году в Украине. Окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище.

В 1992-1994 годы работал в Министерстве печати и массовой информации Республики Казахстан.

1994-1997 годы - заведующий сектором, заместитель, первый заместитель руководителя Центра анализа и стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

Лев Тараков также возглавлял Казахстанский институт стратегических исследований при президенте Республики Казахстан и трудился на посту вице-министр информации и общественного согласия Республики Казахстан (1997-1998).

В 1998-2002 годы руководил пресс-службой президента РК.

В 2004-2008 годы работал исполнительным директором, заместителем Генерального директора ТОО "Liter-Media", с 2008 по 2012 годы был генеральным директором ТОО "Газета Литер".

Начиная с мая 2012 года трудился на должности главного редактора общественно-политической газеты "Время".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234385-umer-izvestnyy-kazahstanskiy-zhurnalist-lev-tarakov/