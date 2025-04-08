"Самое главное в жизни – добиться уважения казахов": Ургант и Познер выступили с новым шоу в Алматы

Владимир Познер и Иван Ургант, российские телеведущие и давние друзья, посетили Алматы в рамках своего совместного проекта "Путешествия Познера и Урганта", передает NUR.KZ.

Вчера, 7 апреля, во дворце "Бахчисарай" в Алматы состоялось выступление Урганта и Познера. Ургант посвятил этому событию пост в Instagram, с фото, на котором ведущие запечатлены в казахской национальной одежде.

"Рахмет, дорогой Алматы!" - написал Ургант.

Дата выхода нового эпизода "Путешествий" на телеэкраны пока не анонсирована, и казахстанцы с предвкушением ожидают его. А побывавшие на выступлении ведущих пишут благодарственные комментарии.

"Спасибо за вечер! 2 часа пролетели незаметно! Слушать можно вас бесконечно!", "Наконец-то вы к нам приехали! Рахмет! Спасибо! Thank you!", "Запомню этот вечер с теплотой, радостью и счастьем… и дождь стеной, и лужи по щиколотку от парковки до дворца не испортят впечатления!" - пишут пользователи.

А шуточный комментарий с цитатой якобы Джейсона Стейтема собрал почти тысячу лайков.

"Самое главное в этой жизни добиться уважения казахов, остальное пустяки - Джейсон Стэтхем", - написала пользовательница.

Добавим, по информации с сайта Владимира Познера, в прошлом году он отметил 90-летний юбилей.

Вместе с Иваном Ургантом они объехали множество европейских стран, побывали и в Японии, где снимали документальные сериалы о том, как и чем живут люди самых разных профессий, возрастов и национальностей.

Владимир Познер и Иван Ургант - давние друзья с разницей в возрасте в 45 лет. "Путешествия Познера и Урганта" - искрометное шоу и рассказы о путешествиях в исполнении остроумных интеллектуалов.

Как указано на сайте ведущего, этот проект - уникальное сочетание жанров в одном шоу: от искрометного интеллектуального стендапа до познавательных бесед, результат совместной работы двух талантливых людей, которые объединились, чтобы поделиться своими впечатлениями от людей и путешествий по всему миру.