"Самое главное в жизни – добиться уважения казахов": Ургант и Познер выступили с новым шоу в Алматы
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Владимир Познер и Иван Ургант, российские телеведущие и давние друзья, посетили Алматы в рамках своего совместного проекта "Путешествия Познера и Урганта", передает NUR.KZ.
Вчера, 7 апреля, во дворце "Бахчисарай" в Алматы состоялось выступление Урганта и Познера. Ургант посвятил этому событию пост в Instagram, с фото, на котором ведущие запечатлены в казахской национальной одежде.
"Рахмет, дорогой Алматы!" - написал Ургант.
Дата выхода нового эпизода "Путешествий" на телеэкраны пока не анонсирована, и казахстанцы с предвкушением ожидают его. А побывавшие на выступлении ведущих пишут благодарственные комментарии.
"Спасибо за вечер! 2 часа пролетели незаметно! Слушать можно вас бесконечно!", "Наконец-то вы к нам приехали! Рахмет! Спасибо! Thank you!", "Запомню этот вечер с теплотой, радостью и счастьем… и дождь стеной, и лужи по щиколотку от парковки до дворца не испортят впечатления!" - пишут пользователи.
А шуточный комментарий с цитатой якобы Джейсона Стейтема собрал почти тысячу лайков.
"Самое главное в этой жизни добиться уважения казахов, остальное пустяки - Джейсон Стэтхем", - написала пользовательница.
Добавим, по информации с сайта Владимира Познера, в прошлом году он отметил 90-летний юбилей.
Вместе с Иваном Ургантом они объехали множество европейских стран, побывали и в Японии, где снимали документальные сериалы о том, как и чем живут люди самых разных профессий, возрастов и национальностей.
Владимир Познер и Иван Ургант - давние друзья с разницей в возрасте в 45 лет. "Путешествия Познера и Урганта" - искрометное шоу и рассказы о путешествиях в исполнении остроумных интеллектуалов.
Как указано на сайте ведущего, этот проект - уникальное сочетание жанров в одном шоу: от искрометного интеллектуального стендапа до познавательных бесед, результат совместной работы двух талантливых людей, которые объединились, чтобы поделиться своими впечатлениями от людей и путешествий по всему миру.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233905-samoe-glavnoe-v-zhizni-dobitsya-uvazheniya-kazahov-urgant-i-pozner-pobyvali-v-almaty/