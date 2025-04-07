Три казахстанца из одной школы поступили на грант в Гарвард

Три ученика частной школы имени Шокана Уалиханова (Shoqan School) поступили на бакалавриат Гарвардский университет и Калифорнийский университет в Беркли, сообщает пресс-служба фонда "Саби".

Три ученика частной школы имени Шокана Уалиханова (Shoqan School) поступили на бакалавриат Гарвардский университет и Калифорнийский университет в Беркли, благодаря обучению по уникальной Программе наставничества, созданной основателями школы - казахстанским предпринимателем Кенесом Ракишевым и экологом Асель Тасмагамбетовой.

Сабыржан Арман был принят в Гарвард на программу по компьютерной инженерии с полным грантом на обучение, Оспан Томирис поступила в Гарвардский университет на факультет экономики, а Жандильдаева Камилла поступила в UC Berkeley на программу Management, Entrepreneurship, and Technology (MET), куда в этом году подали 127 000 заявок на 200 мест.

Кенес Ракишев, Асель Тасмагамбетова и казахстанские студенты. Фото: фонд "Саби"

Аружан Асыл была принята в UCL (University College London) на подготовительную программу Foundation - одну из лучших в Великобритании.

В свою очередь основатели частной школы имени Шокана Уалиханова Асель Тасмагамбетова и Кенес Ракишев, с момента ее открытия в 2020 году, выплатили одаренным ученикам школы стипендии на общую сумму более 173 миллиона тенге.

А выпускникам Shoqan School, поступившим в топ-10 ведущих вузов мира, основатели школы решили из личных средств полностью оплачивать обучение в этих учебных заведениях.

С этой целью в 2023 году была создана первая в Казахстане и в Центральной Азии уникальная программа наставничества Shoqan School.

Кенес Ракишев со студентами. Фото: фонд "Саби"

Программа наставничества Shoqan была создана для индивидуальной, углубленной академической подготовки талантливых учеников, помогающей им поступать в ведущие университеты мира. Отбор участников проходил в несколько этапов, и возможность попасть в программу предоставлялась только лучшим из лучших.

Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова разработали программу, стремясь дать казахстанским школьникам шанс на образование мирового уровня и возможность в дальнейшем внести вклад в развитие своей страны.

Ученики, прошедшие строгий отбор, получают интенсивное SAT-обучение, персональную поддержку в создании резюме и портфолио, а также наставничество по написанию эссе. Они также готовятся к экзаменам SAT и TOEFL, участвуют в летних образовательных программах в Brown University, MIT и Harvard, осваивая искусство академического письма.

Одним из этапов программы наставничества стало посещение летней школы Harvard University в течение 8 недель, которую также оплатили основатели Shoqan School.

Отмечается, что на финальном этапе программы каждый студент подает документы в 20 лучших университетов мира, работая с командой из 6-8 наставников. Эти специалисты помогают в разработке идей, написании эссе и подготовке к интервью. Также ученикам предоставляется индивидуальная SAT-подготовка, стажировки и консультации по поступлению.

Shoqan School реализует программу в партнерстве с Luminary Education - британским образовательным консалтинговым агентством под руководством Макса Дойла.

С момента основания Shoqan School строит персонализированную образовательную среду, в которой учитываются способности, цели и таланты каждого ученика.

"Персонализация в образовании - это эффективный путь, поскольку учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка. Два года назад в экспериментальном режиме мы начали тестировать эту систему в Shoqan School, и как результат - ученики нашей школы поступили в топ-10 мира. Мы продолжаем работать над усовершенствованием программы и надеемся получить новые воодушевляющие результаты", - отмечает Асель Тасмагамбетова.

В четвертом квартале 2025 года Shoqan School планирует расширить персонализированные образовательные программы для учеников 6-7 классов.

Программа наставничества Shoqan School не только помогает талантливым казахстанским школьникам поступать в ведущие мировые университеты, но и формирует новое поколение интеллектуальных лидеров, способных менять свою страну к лучшему.