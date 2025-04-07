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"В семье 8 детей, переехали 5 дней назад": родителей потерявшегося малыша нашли в Павлодаре

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Отец ребенка
Отец ребенка. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

7 апреля в полицию Павлодара обратились родители мальчика, найденного 6 апреля у дома 104 по улице Академика Маргулана, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Установлено, что мальчика зовут Али, ему 5 лет.

"В Павлодар переехали 5 дней назад, квартиру снимаем по улице Естая. В семье 8 детей, я находился на работе в ночную смену. Супруга с детьми была дома. Вечером подумала, что Али находится со старшими детьми, легла спать. Утром в 9 часов я вернулся с работы и увидел, что сына нет дома. Позвонил в полицию. Сын не знает русского языка, владеет только таджикским языком. Поэтому и не мог понять, что у него спрашивают", - сообщил отец ребенка.

Сотрудниками полиции проведено обследование съемной квартиры.

Вместе с тем за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего законный представитель привлечена к ответственности. Также поведение родителей будет рассмотрено на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Павлодара.

Департамент полиции Павлодарской области настоятельно рекомендует родителям контролировать несовершеннолетних детей.

"С приходом тепла все дети находятся на улице, играют во дворе, большая просьба к родителям смотреть за детьми, не выпускать их из поля своего зрения. Напишите записку с указанием сотового телефона родителей или адреса проживания. Положите записку в карман курточки или штанишек. Научите ребенка, как можно найти свой дом или двор. Помните, именно вы в ответе за своих несовершеннолетних детей", - отметили в ДП Павлодарской области.

Напомним, ранее стало известно, что 6 апреля в 18:06 часов в полицию Павлодара поступил вызов, что у дома 104 по улице Академика Маргулана найден малолетний ребенок азиатской внешности.

Примерный возраст мальчика - около 5 лет, с его слов, зовут Али или Алишка. Данные родителей и адрес проживания не знал. Стражи порядка отметили, что ребенок спокоен, одет опрятно.

Правоохранителями вместе с ребенком был осуществлен обход близлежащих дворов и домов, однако установить родителей и место жительства не представилось возможным.

Мальчика поместили в КГУ "Региональный центр поддержки детей".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233697-v-seme-8-detey-pereehali-5-dney-nazad-roditeley-poteryavshegosya-malysha-nashli-v-pavlodare/