Родных найденного на улице малыша разыскивают в Павлодаре

Полицейские ищут родителей обнаруженного на улице в Павлодаре малыша. Стражи порядка обратились ко всем, кто может помочь, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 6 апреля в 18:06 часов в полицию Павлодара поступил вызов, что у дома 104 по улице Академика Маргулана найден малолетний ребенок азиатской внешности.

Примерный возраст мальчика - около 5 лет, с его слов, зовут Али или Алишка. Данные родителей и адрес проживания не знает.

Приметы мальчика: среднего телосложения, рост 108 см, вес 18 кг.

Был одет в синюю шапку, черную куртку со вставками сине-желтого цвета, черное трико, бордовую футболку с рисунком.

"Ребенок спокоен. Одет опрятно. Особые приметы: у ребенка задержка речи", - отметили в ДП Павлодарской области.

Полицией вместе с ребенком осуществлен обход близлежащих дворов и домов, однако установить родителей и место жительства не представилось возможным. Составлены ориентировки и разосланы в близлежащие регионы.

В настоящее время ребенок помещен в КГУ "Региональный центр поддержки детей".

"Если вы узнали мальчика или владеете какой-либо информацией о его родных, просим сообщить по телефону 102", - обратились правоохранители.

Что делать при пропаже человека

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую нужно предоставить правоохранителям, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. Там обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.