Родных найденного на улице малыша разыскивают в Павлодаре
Опубликовано:
Полицейские ищут родителей обнаруженного на улице в Павлодаре малыша. Стражи порядка обратились ко всем, кто может помочь, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 6 апреля в 18:06 часов в полицию Павлодара поступил вызов, что у дома 104 по улице Академика Маргулана найден малолетний ребенок азиатской внешности.
Примерный возраст мальчика - около 5 лет, с его слов, зовут Али или Алишка. Данные родителей и адрес проживания не знает.
Приметы мальчика: среднего телосложения, рост 108 см, вес 18 кг.
Был одет в синюю шапку, черную куртку со вставками сине-желтого цвета, черное трико, бордовую футболку с рисунком.
"Ребенок спокоен. Одет опрятно. Особые приметы: у ребенка задержка речи", - отметили в ДП Павлодарской области.
Полицией вместе с ребенком осуществлен обход близлежащих дворов и домов, однако установить родителей и место жительства не представилось возможным. Составлены ориентировки и разосланы в близлежащие регионы.
В настоящее время ребенок помещен в КГУ "Региональный центр поддержки детей".
"Если вы узнали мальчика или владеете какой-либо информацией о его родных, просим сообщить по телефону 102", - обратились правоохранители.
Что делать при пропаже человека
На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую нужно предоставить правоохранителям, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. Там обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233673-rodnyh-naydennogo-na-ulice-malysha-razyskivayut-v-pavlodare/