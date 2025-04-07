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Даты отключения отопления в Алматы назвали в акимате

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Кот лежит на радиаторе отопления
Радиатор отопления. Иллюстративное фото: pixabay.com

В акимате Алматы рассказали, когда в южной столице отключат отопление - поэтапное отключение начнется с 10 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как напомнили в акимате, согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона, в связи с установившейся в Алматы среднесуточной температуры наружного воздуха +8 градусов и выше, зафиксированной гидрометеорологической службой в течение пяти календарных дней, принято решение завершить отопительный сезон 2024–2025 года.

"Отключение отопления начнется поэтапно с 10 апреля в следующем порядке: сначала административные здания, учебные заведения, объекты культуры и другие, затем жилые дома (жилые здания, общежития, гостиницы) и социальные объекты (детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения)", - проинформировали в акимате.

Отмечается также, что в этом году запланированы масштабные задачи по реконструкции тепловых сетей протяженностью 39 км.

"На сегодня износ тепловых сетей составляет 56,1%, за счет принимаемых мер данный показатель планируется довести до 54,9%", - добавили в ведомстве.

А в прошлом году в мегаполисе было модернизировано 20 км сетей теплоснабжения, проведены ремонтные работы на 85 котельных, что позволило завершить отопительный сезон без отключений.

Напомним, ране мы рассказывали, какой будет погода в Алматы на этой неделе - в начале недели в южной столице обещают дожди, а к концу недели температура поднимется выше 20 градусов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233680-daty-otklyucheniya-otopleniya-v-almaty-nazvali-v-akimate/