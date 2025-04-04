Аким Берик Уали записал видеообращение

Аким области Абай Берик Уали записал видеообращение к жителям региона. Полный текст опубликован на официальном сайте областного акимата, передает NUR.KZ.

Берик Уали обратился к жителям и призвал всех неравнодушных подключиться к масштабному субботнику.

"Сегодня я решил обратиться к вам с этим видеообращением. Область Абай, названная в честь великого человека, - это живописный регион с глубокой историей, где оставили свой след выдающиеся деятели Алаша. Это наш общий дом. Поддерживать его чистоту, уют и красоту - наш гражданский долг.

Наш регион - важный транспортный узел. Через единственный мост, соединяющий два берега Иртыша, проходит поток транспорта в направлении двух наших крупных соседей. В этом смысле Семей постепенно превращается в региональный транспортно-логистический хаб. Это открывает перед нами большие возможности, но и возлагает серьезную ответственность. Чистота нашего города и престиж региона проходят проверку именно здесь", - сказал глава региона.

Чтобы поддержать эту инициативу, объявили конкурс. Будут определены победители в номинациях: "Лучший район", "Лучшее село", "Лучший двор", "Лучший университет", "Лучший колледж", "Лучшая школа", "Лучший детский сад", "Лучшая улица", "Лучшее учреждение". Их выберут осенью и наградят.

"Семей, который переживает второе дыхание как областной центр, ничем не уступает другим городам. Нам стоит брать пример с таких мегаполисов, как Астана, Алматы, Шымкент", - отметил Берик Уали.

Он выразил надежду, что инициатива будет поддержана.

Напомним, Берик Уали стал акимом области Абай в феврале этого года. Ранее он занимал должность пресс-секретаря президента Казахстана.

Позже стало известно, кого еще рассматривали на должность акима области Абай. Так, глава государства выдвинул на должность главы региона двух кандидатов - Берика Уали и акима Курчатова Болата Абдралиева.