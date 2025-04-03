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"Я очень терпеливый": Досаев попросил "не брать его измором"

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Ерболат Досаев
Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Аэузовского района обратился к алматинцам, заявив, что он "очень терпеливый человек", передает NUR.KZ.

Ситуация началась с вопроса жительницы Алматы, которая представляла интересы одного из граждан. По словам акима, тому человеку, владельцу 4 квартир в Алматы, были предложены квартиры в новом доме по программе реновации.

Также Досаев отметил, что застройщики самостоятельно выкупают квартиры для строительства новостроек на месте старых домов.

"Ни одному застройщику земля в этом городе не была выдана. Компании выкупают сами и сами строят, предлагают им квартиры. Поэтому вопрос стоит такой – если кто-то хочет продать дороже – не возражаю, пусть зарабатывают. Но если это не мешает программе реновации", – заявил аким.

Жительнице Алматы, которая не была согласна со словами Ерболата Досаева, он предложил подать заявление в управление градостроительного контроля и попросил не скандалить.

В заключение встречи с жителями аким вновь вернулся к этой ситуации.

"На меня могут обижаться, но давайте будем знать – у нас много эпатажных людей. Они живут не в Алматы и устраивают разные вещи, создавая нервозную обстановку для всех, кто присутствует. Хотя все меркантильно – везде в основе всего лежат деньги.

Кто-то хочет купить 4 однокомнатные квартиры и за них хочет получить пару миллионов долларов и не стесняется заявить, что было бы неплохо, "чтобы я не создавал вам головную боль, я исчезну с горизонта". Имеет право – я эти 4 квартиры все равно не выкуплю, будет ждать до упора, будет цена предложена, если согласится – мы это сделаем.

Я очень терпеливый как аким города и меня измором брать на встречах не надо. Что можно сделать - мы сделаем", заключил аким.

Ранее Досаев ответил на вопросы о строительстве в микрорайоне Ерменсай, отметив, что у него много недругов из-за того, что он "не дает строить в предгорной местности".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232765-ya-ochen-terpelivyy-dosaev-poprosil-ne-brat-ego-izmorom/