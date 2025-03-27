Обломки разбившегося самолета КНБ продали на аукционе в Алматинской области

Лом самолета АН-26, принадлежащий ранее КНБ и разбившийся в 2021 году, продали с аукциона, который прошел сегодня на электронной торговой площадке, передает NUR.KZ.

Так, согласно описанию лота, лом самолета весом 14 600 кг был продан за 1 416 200 тенге. При этом стартовая цена составляла 1 351 494 тенге, а гарантийный внос - 810 897 тенге. Оценочная стоимость лота была выше - 5 405 979 тенге. Оценку самолет проходил в июле прошло года.

Самолет АН-26. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Отмечается, что приобрести его мог только один участник торгов, при этом в тендере могли принимать участие только юрлица.

Продавцом стало РГП на ПВХ "Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)" Комитета государственного оборонного заказа Министерства промышленности и строительства Казахстана.

Самолет АН-26. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Сам самолет находится у балансодержателя - в Авиационном управлении РГУ "АС КНБ РК" в поселке Боралдай. Покупателю придется нести за свой счет все расходы, связанные с погрузкой, взвешиванием, сортировкой, резкой, вывозом металлолома с места его нахождения.

Забрать лом покупатель должен в течение тридцати рабочих дней с даты отправления продавцом уведомления о допуске.

Напомним, 13 марта 2021 года появилась информация о падении самолета в Алматы, в результате которого погибли 4 человека, еще двое ранены и находятся в больнице.

Свои соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе выразили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Елбасы Нурсултан Назарбаев.

В КНБ подтвердили, что самолет был их Авиационной службы.

Самолет АН-26. Фото: e-auction.e-qazyna.kz