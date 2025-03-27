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Предприниматели присвоили здания у мавзолея Айша-биби

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Мавзолей "Айша-биби" и "Бабаджи Хатун"
На территории музея-заповедника. Фото: ezhelgi-taraz.kz

Музей-заповедник "Памятники древнего Тараза" добился, чтобы предприниматели освободили незаконно занятые помещения, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, историко-культурный музей-заповедник "Памятники древнего Тараза" обратился в суд с иском к пяти жителям Жамбылской области об устранении препятствий в землепользовании.

Музею-заповеднику принадлежит мавзолей Айша-биби, которому предоставлено право постоянного землепользования земельным участком площадью 2 га.

Этот участок, согласно решению акима и акту на право землепользования, относится к особо охраняемым природным территориям, предназначенным для оздоровительных, рекреационных и историко-культурных целей. На данном участке были построены несколько технических помещений.

"Однако пять предпринимателей незаконно присвоили эти постройки и в настоящее время ведут в них торговую деятельность", - рассказали в суде.

Музей-заповедник обратился в суд, требуя обязать предпринимателей освободить занятые ими здания, поскольку у ответчиков отсутствуют разрешения на торговлю, а также права и документы на использование этих помещений для ведения бизнеса.

Истец также указал на запрет торговли на территории историко-культурного музея-заповедника "Памятники древнего Тараза".

Четыре ответчика не признали иск, заявив, что один из предпринимателей построил спорные здания в 2010 году на собственные средства, а затем бесплатно передал их им для торговли. Пятый ответчик иск признал.

Жамбылский районный суд пришел к выводу, что предприниматели незаконно присвоили здания, принадлежащие музею-заповеднику.

Иск был удовлетворен: суд обязал предпринимателей освободить незаконно занятые помещения.

Ответчики обжаловали решение в апелляционном порядке. Однако Жамбылский областной суд согласился с выводами суда первой инстанции и оставил решение без изменений. Постановление уже вступило в законную силу.

Ранее в Жамбылской области директор музея-заповедника потребовал опровергнуть ложные сведения о якобы присвоении им благотворительных денег, которые люди оставляют на пожертвование детскому дому. Ответчик обязалась опубликовать публичное извинение на личной странице в Facebook.

В начале 2000-х годов в Таразе начались масштабные раскопки, реконструкции и строительство новых туристических объектов. Их объединили в парк-музей "Древний Тараз", который открыли для посетителей к 550-летию Казахского ханства. Посетители могут увидеть древнее городище, артефакты, прогуляться по парку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230851-predprinimateli-prisvoili-zdaniya-u-mavzoleya-aysha-bibi/