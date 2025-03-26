Бесплатные автобусы запустят в Астане на одну ночь

В ночь Қадір түні, с 26 на 27 марта, в Астане будут курсировать специальные шаттлы, которые бесплатно доставят горожан от мечетей в различные районы столицы, сообщает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Дополнительные автобусы начнут движение в 22:00, а последнее отправление запланировано на 04:00 утра. Как сообщается в Телеграм-канале акимата, транспорт будет работать только на обратный вывоз пассажиров, обеспечивая комфортное передвижение в праздничную ночь.

Маршруты движения шаттлов:

Мечеть «Республикалық Бас мешіт» – маршруты в микрорайон Целинный, Гребной канал и на проспект Республики.

– маршруты в микрорайон Целинный, Гребной канал и на проспект Республики. Мечеть «Әзірет Сұлтан» – автобусы отправятся от супермаркета «Спутник», железнодорожного вокзала и жилого массива «Коктал-1,2».

– автобусы отправятся от супермаркета «Спутник», железнодорожного вокзала и жилого массива «Коктал-1,2». Мечеть «Абу Насыр аль-Фараби» – транспорт будет курсировать от ж/м «Коктал-1,2», ж/д вокзала и Медицинского колледжа.

– транспорт будет курсировать от ж/м «Коктал-1,2», ж/д вокзала и Медицинского колледжа. Мечеть «Сәдуақас қажы Ғылмани» – маршруты проложены от ж/м «Коктал-1,2» и жилого массива «Киричный».

– маршруты проложены от ж/м «Коктал-1,2» и жилого массива «Киричный». Мечеть «Рақымқызы Райса ана» – автобусы будут отправляться от ТЦ «Рахмет».

Қадір түні (Ночь Предопределения) — одна из важнейших ночей месяца Рамадан в исламе. Согласно верованиям, именно в эту ночь началось ниспослание Корана пророку Мухаммеду