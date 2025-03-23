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В Алматы прошла масштабная акция по безопасности дорожного движения

Опубликовано:

Акция
Акция на дороге. Фото: ДП Алматы

23 марта 2025 года в самом крупном мегаполисе Казахстана – Алматы – состоялась масштабная акция «Менің қауіпсіздігім – менің қолымда», направленная на повышение безопасности дорожного движения. Организаторами выступили Департамент полиции Алматы, Акимат города, а также шеринг-компании JET, WHOOSH, Яндекс и мотошкола.

Алматы – динамично развивающийся мегаполис, на дорогах которого ежедневно курсирует более 1 миллиона транспортных средств, включая иногородний транспорт. В связи с этим вопросы безопасности дорожного движения и соблюдения ПДД становятся приоритетными для города.

В рамках акции состоялся мотопарад и торжественный марш учащихся полицейских классов «Жас сақшы», а также юных инспекторов дорожного движения. Эти мероприятия привлекли внимание общественности к необходимости соблюдения правил дорожного движения и важности формирования культуры безопасности с раннего возраста.

Кроме того, организаторы провели обучающие сессии, в ходе которых специалисты подробно разъяснили правила безопасного вождения электросамокатов и мопедов, а также требования ПДД, касающиеся использования данных средств передвижения.

Гости мероприятия также приняли участие в викторинах, тематических играх и флешмобах, а специальными гостями акции стали популярные артисты Казахстана, поддержавшие инициативу по повышению безопасности на дорогах.

«Проведение подобных акций – важный шаг в снижении числа дорожно-транспортных происшествий и формировании ответственного отношения к дорожному движению у всех участников – водителей, пешеходов и пользователей индивидуального транспорта.

Мы благодарим всех участников и партнеров мероприятия и призывает жителей города соблюдать ПДД, беречь свою жизнь и безопасность окружающих!» - резюмировал начальник Департамента полиции города Алматы генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров.

Пресс-релизы
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230263-v-almaty-proshla-masshtabnaya-akciya-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/