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Умер совладелец ERG и Евразийского банка Александр Машкевич

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Александр Машкевич
Александр Машкевич. Архивное фото: АДГС

Умер совладелец Eurasian Resources Group и Евразийского банка Александр Машкевич. Известный предприниматель скончался на 72-м году жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на ERG.

"С прискорбием сообщаем, что 22 марта 2025 года на 72 году жизни, после продолжительной болезни, скончался известный казахстанский бизнесмен и общественный деятель, один из основателей Eurasian Resources Group (ERG) Aлександр Антонович Машкевич. С 2014 по 2024 годы он был председателем Совета директоров ERG. Также Машкевич долгое время был председателем Совета директоров АО "Евразийский банк", - говорится в сообщении компании.

По информации online.zakon, Александр Машкевич появился на свет в городе Фрунзе (сейчас Бишкек) в Кыргызстане в 1954 году.

Свой трудовой пусть начал в 1981 год у в Кыргызском педагогическом институте.

С 1986 по 1993 год - сотрудник различных коммерческих структур в Кыргызстане.

В 1993 году - соучредитель, вице-президент компании "Kazakhstan Mineral Resources Corporation".

В 2000 - президент Евразийской промышленной ассоциации, Председатель совета директоров компании "Eurasian Natural Resources Corporation PLS" (ENRC), ERG S.a.r.l. В системе ERG он проработал до 2024 года.

Также в свое время являлся председателем совета директоров АО "Евразийская финансовая компания", АО «2Евразийский Банк".

Был членом Совета иностранных инвесторов при президенте РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230118-umer-sovladelec-erg-i-evraziyskogo-banka-aleksandr-mashkevich/