Свыше 17 млн тенге потратили на профилактику ВИЧ среди секс-работников в Астане

Свыше 17 млн тенге на организацию и проведение мероприятий направленных на профилактику ВИЧ среди секс-работников потратили в Астане - информация об этом появилась на сайте Госзакупок, передает NUR.KZ.

Заказчиком является Управление общественного здравоохранения Астаны. Сумма договора составляет более 17 млн тенге.

Согласно опубликованной информации, поставщик должен предоставить раздаточные материалы, предоставленные Центром по профилактике ВИЧ-инфекции и обеспечить:

средства индивидуальной защиты - презервативы;

информационно-образовательный компонент: брошюры, буклеты, ролики;

проведение информирования и обучения практикам безопасного поведения и просветительскую работу по профилактике ВИЧ-инфекции, инфекций, передающихся половым путем (ИППП), о рисках, связанных с опасным инъекционным и сексуальным поведением в форме мини-сессий;

проведение экспресс-тестирования на ВИЧ;

консультации (индивидуальные, групповые, мини-сессии) по вопросам ВИЧ ;

мотивационное консультирование для прохождения теста на ВИЧ;

направление и сопровождение на тестирование на ВИЧ (с использованием направления и отрывного талона от НПО).

Специалисты совместно с представителями управления общественного здравоохранения также будут проводить рейды в местах их работы, чтобы затем сопроводить на обследование.

Отмечается, что секс-работникам должны оказать социальное сопровождение при выявлении ВИЧ-инфекции.