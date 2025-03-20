Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Уличное освещение и обеспечение водой: что изменится в Наурызбайском районе Алматы

Опубликовано:

Трубы
Коммуникации. Фото: акимат Алматы

В Наурызбайском районе проложат сети водоотведения, обеспечат водой местных жителей и решат вопрос с уличным освещением. Об этом рассказал аким Алматы Ерболат Досаев, передает NUR.KZ.

До конца 2025 года планируется завершить работы по строительству 120 км сетей водоснабжения и 93,5 км сетей водоотведения в Наурызбайском районе. Новые сети появятся на 97 улицах микрорайонов Акжар, Карагайлы, Таусамалы и Тастыбулак. В результате инженерными коммуникациями будут обеспечены более 6 тыс. жителей.

"В 2024 году на территории района построено 55 км сетей водоснабжения и водоотведения на 27 улицах микрорайонов Акжар и Карагайлы с охватом 750 абонентов - это 3,5 тыс. жителей. В целом по городу Алматы в 2025 году запланировано строительство 260 км и модернизация 87 км сетей", - рассказал аким.

Кроме того, ведется строительство водозабора "Аксай". По словам Ерболата Досаева, на сегодня 80% работ выполнены. С началом строительного сезона работа будет продолжена для строительства мостов и дорог в сторону объекта.

Водозабор
Водозабор. Фото: акимат Алматы

"В ноябре завершатся пусконаладочные работы. Я надеюсь, вся западная часть города и несколько поселков Алматинской области будет охвачена. Таким образом, порядка 150 тысяч человек получит качественное водообеспечение. Деньги есть, главное, чтобы подрядчик в установленные сроки закончил эту работу", - отметил Ерболат Досаев.

Также в районе планируется решить вопрос с освещением - тут установят почти 3 тыс. светильников и 300 опор освещения до конца года.

"До конца текущего года мы планируем заменить еще 69 км кабельных линий, установить 298 опор освещения и почти 3 000 светильников", - добавил глава города.

Также до конца 2025 года планируется осветить 30 оставшихся неосвещенных улиц и переулков в этом районе.

Ерболат Досаев отметил, что одним из важнейших приоритетов развития Наурызбайского района является комплексное обеспечение жителей качественной и современной инженерной инфраструктурой.

Освещение
Освещение. Фото: акимат Алматы

В районе на сегодня изношено 83% электрических сетей, что является главной причиной регулярных аварийных отключений.

"По линии АО "АЖК" в 2024 году проведен капитальный и текущий ремонт 71 трансформаторной подстанции и 246,6 км электрических линий. В 2025 году будут отремонтированы 1 распределительная и 18 трансформаторных подстанций, 34 км электрических сетей.

В целом в городе активно предпринимаются комплексные меры по модернизации и реконструкции инженерных сетей. Таким образом, принимаемые меры позволят в 2025 году снизить износ сетей электроснабжения до 63,3%", - заключил градоначальник.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229647-ulichnoe-osveshchenie-i-obespechenie-vodoy-chto-izmenitsya-v-nauryzbayskom-rayone-almaty/