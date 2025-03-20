Уличное освещение и обеспечение водой: что изменится в Наурызбайском районе Алматы

В Наурызбайском районе проложат сети водоотведения, обеспечат водой местных жителей и решат вопрос с уличным освещением. Об этом рассказал аким Алматы Ерболат Досаев, передает NUR.KZ.

До конца 2025 года планируется завершить работы по строительству 120 км сетей водоснабжения и 93,5 км сетей водоотведения в Наурызбайском районе. Новые сети появятся на 97 улицах микрорайонов Акжар, Карагайлы, Таусамалы и Тастыбулак. В результате инженерными коммуникациями будут обеспечены более 6 тыс. жителей.

"В 2024 году на территории района построено 55 км сетей водоснабжения и водоотведения на 27 улицах микрорайонов Акжар и Карагайлы с охватом 750 абонентов - это 3,5 тыс. жителей. В целом по городу Алматы в 2025 году запланировано строительство 260 км и модернизация 87 км сетей", - рассказал аким.

Кроме того, ведется строительство водозабора "Аксай". По словам Ерболата Досаева, на сегодня 80% работ выполнены. С началом строительного сезона работа будет продолжена для строительства мостов и дорог в сторону объекта.

Водозабор. Фото: акимат Алматы

"В ноябре завершатся пусконаладочные работы. Я надеюсь, вся западная часть города и несколько поселков Алматинской области будет охвачена. Таким образом, порядка 150 тысяч человек получит качественное водообеспечение. Деньги есть, главное, чтобы подрядчик в установленные сроки закончил эту работу", - отметил Ерболат Досаев.

Также в районе планируется решить вопрос с освещением - тут установят почти 3 тыс. светильников и 300 опор освещения до конца года.

"До конца текущего года мы планируем заменить еще 69 км кабельных линий, установить 298 опор освещения и почти 3 000 светильников", - добавил глава города.

Также до конца 2025 года планируется осветить 30 оставшихся неосвещенных улиц и переулков в этом районе.

Ерболат Досаев отметил, что одним из важнейших приоритетов развития Наурызбайского района является комплексное обеспечение жителей качественной и современной инженерной инфраструктурой.

Освещение. Фото: акимат Алматы

В районе на сегодня изношено 83% электрических сетей, что является главной причиной регулярных аварийных отключений.

"По линии АО "АЖК" в 2024 году проведен капитальный и текущий ремонт 71 трансформаторной подстанции и 246,6 км электрических линий. В 2025 году будут отремонтированы 1 распределительная и 18 трансформаторных подстанций, 34 км электрических сетей.

В целом в городе активно предпринимаются комплексные меры по модернизации и реконструкции инженерных сетей. Таким образом, принимаемые меры позволят в 2025 году снизить износ сетей электроснабжения до 63,3%", - заключил градоначальник.